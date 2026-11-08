Shark Bình tự bào chữa, Viện kiểm sát làm rõ các giao dịch qua cổng thanh toán Ngân Lượng

Shark Bình lo lắng trước mức án 9–10 năm tù

Sáng 8/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác tiếp tục phần tranh luận. Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Hòa Bình tự trình bày quan điểm bào chữa, tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, hoạt động của Công ty Ngân Lượng và những tình tiết đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử.

Mở đầu phần tự bào chữa, Shark Bình cho biết sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án từ 9-10 năm tù, bị cáo cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi về tương lai.

Trình bày về quá trình hoạt động kinh doanh, bị cáo Bình cho biết đã tham gia lĩnh vực đổi mới sáng tạo từ năm 2001, trải qua hơn 20 năm phát triển nhiều mô hình kinh doanh công nghệ. Theo bị cáo, đổi mới sáng tạo cũng giống như việc cha ông ngày trước đi khai hoang, mở đất, luôn phải đối mặt với những rủi ro, nguy hiểm khi triển khai các mô hình mới.

Shark Bình cho rằng, một trong những rủi ro lớn nhất đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo là những “điểm mù pháp lý”. Đây là tình trạng doanh nghiệp đi đầu phát triển sản phẩm, mô hình kinh doanh mới nhưng hệ thống pháp luật chưa có đầy đủ quy định, hướng dẫn để điều chỉnh.

Theo cách lý giải của bị cáo Bình, việc thiếu hành lang pháp lý rõ ràng có thể khiến hoạt động của doanh nghiệp nằm giữa ranh giới đúng và sai, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Đại diện VKSND TP Hà Nội đối đáp với quan điểm bào chữa của các luật sư và bị cáo tại phiên tòa.

Để minh chứng, Shark Bình dẫn lại quá trình hình thành và phát triển của Công ty Ngân Lượng. Theo bị cáo, doanh nghiệp này khởi nghiệp từ năm 2008 nhưng đến năm 2017 mới được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động trung gian thanh toán và ví điện tử. Trong khoảng thời gian chưa được cấp phép, công ty từng nhiều lần phải làm việc với cơ quan chức năng do bị nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật.

Rủi ro thứ hai được Shark Bình đề cập là các sản phẩm công nghệ mới có thể bị những đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bị cáo Bình dẫn lại lời trình bày của một bị hại tại phiên tòa, theo đó các sàn giao dịch do Phó Đức Nam cầm đầu từng quảng cáo với khách hàng về việc thanh toán qua cổng trung gian của Shark Bình nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng yên tâm chuyển tiền.

“Công ty Ngân Lượng do bị cáo phát triển là đơn vị hàng đầu trong chuyển đổi số ngân hàng và thanh toán điện tử, đạt nhiều thành tích, giải thưởng, phục vụ hàng chục nghìn khách hàng. Tuy nhiên, chỉ vì dính vào một khách hàng xấu mà phải đứng đây ngày hôm nay và bản thân công ty có lẽ cũng không tồn tại được nữa”, Shark Bình trình bày.

Từ đó, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét, phân biệt rõ những mô hình đổi mới sáng tạo thực sự mang lại giá trị cho xã hội với các hành vi lợi dụng công nghệ để thực hiện mục đích xấu. Theo Shark Bình, việc đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ hành vi và trách nhiệm của từng bị cáo sẽ giúp HĐXX quyết định bản án phù hợp, vừa bảo đảm tính răn đe, vừa khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình trước bục khai báo.

Liên quan đến trách nhiệm của bản thân, Shark Bình trình bày ngay từ giai đoạn điều tra đã xác định tinh thần thành khẩn khai báo, thừa nhận trách nhiệm, thậm chí khai nhận cả những nội dung mà bị cáo cho rằng nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, bị cáo cho rằng cáo trạng và bản luận tội của Viện kiểm sát chưa áp dụng đầy đủ những tình tiết có thể được xem xét để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Shark Bình nhấn mạnh bản thân không có mối quan hệ với Phó Đức Nam, không bàn bạc, thỏa thuận hoặc ăn chia lợi ích với Nam.

Bị cáo cũng trình bày, trong quá trình hoạt động, bản thân luôn yêu cầu bảo vệ quyền lợi khách hàng, giải quyết các phản ánh, khiếu nại và có động thái ngăn chặn khi phát hiện số lượng đơn khiếu nại gia tăng.

Trên cơ sở đó, Shark Bình đề nghị HĐXX xem xét khách quan vai trò, trách nhiệm, những tình tiết giảm nhẹ và việc chủ động khắc phục hậu quả của bản thân trước khi quyết định hình phạt.

Giải thích lý do giữ thái độ lạc quan tại phiên tòa

Cũng trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình đề cập đến quan điểm của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho một số bị hại tại phiên tòa trước đó. Theo Shark Bình, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại đã đề nghị HĐXX tuyên mức án đối với bị cáo cao hơn mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại tại phiên tòa.

Bị cáo Bình cho rằng, có thể luật sư và các bị hại không hài lòng khi thấy bản thân bị cáo vẫn giữ thái độ tương đối lạc quan, thậm chí có phần “tươi tắn” trong quá trình xét xử, dù đang phải đối diện với án tù.

Lý giải về điều này, Shark Bình cho biết bản thân đã bị tạm giam hơn một năm, trải qua nhiều trạng thái tâm lý khác nhau, từ thất vọng, buồn chán, căng thẳng đến khi dần chấp nhận thực tế và ổn định tinh thần. “Bị cáo xác định ra tòa là tù lâu, án dài. Bây giờ đi tù rồi, bị cáo cũng chẳng còn gì để mất, còn mỗi tinh thần. Nếu ở trong tù mà tinh thần không lạc quan sẽ kéo theo suy sụp, căng thẳng, trầm cảm, bệnh tật, thậm chí tìm đến cái chết”, Shark Bình trình bày.

Theo bị cáo, khi đã phải đối diện với án tù, việc giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan không chỉ giúp bản thân vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà còn có thể động viên những người cùng cảnh ngộ. “Đi tù rồi nên bị cáo xác định tinh thần vui vẻ, lạc quan cũng là để động viên tinh thần anh em tù khác”, Shark Bình nói.

Ngay sau phần trình bày này, Thẩm phán Trần Nam Hà, Chủ tọa phiên tòa, ngắt lời và cho rằng: “Cái đó là thần thái của mình thì làm thế nào được”.

Tiếp tục tự bào chữa, Shark Bình dẫn câu nói “Trăm lời nói không bằng một việc làm”, đồng thời trình bày rằng ngay từ giai đoạn điều tra, bị cáo đã chỉ đạo nộp lại toàn bộ số tiền phí thu được từ Phó Đức Nam.

Theo quan điểm của bị cáo, việc chủ động khắc phục hậu quả cần được xem xét khi lượng hình. Shark Bình cho rằng, nếu bị cáo đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả nhưng vẫn bị đề nghị mức án cao hơn thì sẽ khó khuyến khích tinh thần tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo trong vụ án này cũng như những vụ án kinh tế khác.

Kết thúc phần tự bào chữa, Shark Bình tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan đến vai trò, trách nhiệm và quá trình khắc phục hậu quả của bản thân để quyết định mức hình phạt phù hợp.

Quang cảnh phiên tòa.

Viện kiểm sát làm rõ giao dịch qua Ngân Lượng sau năm 2021

Trước đó, trong phần đối đáp với các luận cứ bào chữa, đại diện VKSND TP Hà Nội đã làm rõ quan điểm của luật sư cho rằng Công ty Ngân Lượng của Shark Bình đã dừng hợp tác với Phó Đức Nam từ cuối năm 2021, do đó không có cơ sở kết luận những giao dịch phát sinh sau thời điểm này liên quan đến các sàn giao dịch do Nam điều hành.

Đối đáp nội dung trên, đại diện Viện kiểm sát viện dẫn lời khai của Nguyễn Hòa Bình tại Cơ quan điều tra và phiên tòa ngày 2/11/2026.

Theo đó, bị cáo Bình khai từ đầu năm 2022, Ngân Lượng đã chấm dứt hợp tác với những sàn forex phát sinh nhiều đơn khiếu kiện và bị cơ quan Công an xác minh. Tuy nhiên, trên thực tế, sau thời điểm này vẫn phát sinh các giao dịch liên quan đến những sàn forex.

Đại diện Viện kiểm sát dẫn lời khai của Shark Bình, theo đó Ngân Lượng là nền tảng mở, khách hàng có thể đăng ký tài khoản trực tuyến. Vì vậy, đối với những người vận hành khác, Ngân Lượng không thể kiểm soát toàn bộ hoạt động.

Dữ liệu của Ngân Lượng có hàng trăm nghìn khách hàng, được phân chia thành khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức, không phân loại riêng theo hoạt động kinh doanh forex. Do đó, theo lời khai của bị cáo Bình, Ngân Lượng không thể kiểm soát được toàn bộ những khách hàng có hoạt động kinh doanh forex trên nền tảng.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Để làm rõ thêm nội dung này, đại diện Viện kiểm sát tiếp tục viện dẫn lời khai của Phó Đức Nam tại Cơ quan điều tra.

Theo biên bản hỏi cung ngày 6/1/2026, tại các bút lục 2577, 2578 và 2587, Phó Đức Nam khai các ví Ngân Lượng do bộ phận tài vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ lập và quản lý. Nam cũng khai rằng, đến năm 2023, những sàn giao dịch không phát sinh khiếu kiện vẫn tiếp tục hoạt động thông qua Ngân Lượng.

Đáng chú ý, theo lời khai của Phó Đức Nam, thời gian đầu, khi tạo ví Ngân Lượng, bộ phận phụ trách thường sử dụng địa chỉ email cá nhân có chứa tên giao dịch của sàn. Tuy nhiên, từ năm 2020, phía Ngân Lượng đã hướng dẫn Nam rằng nếu mở ví mới thì đặt tên email không chứa ký tự liên quan đến tên sàn giao dịch. Sau khi nhận được hướng dẫn này, Nam đã thông báo cho Chica biết để thực hiện.

Tại bút lục 2591, Phó Đức Nam tiếp tục khai đến năm 2024 vẫn có sàn giao dịch thuộc hệ thống của mình hoạt động thông qua Ngân Lượng, nhưng bị cáo không nhớ rõ tên sàn.

Ngoài lời khai của Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam, đại diện Viện kiểm sát còn viện dẫn lời khai của Nguyễn Thị Nam tại các bút lục 16863–16864.

Theo đó, Nguyễn Thị Nam xác nhận sau năm 2021, Nguyễn Hòa Bình đã cho dừng hoạt động các ví liên quan đến những sàn forex phát sinh nhiều khiếu nại. Tuy nhiên, đối với các sàn không phát sinh khiếu nại, hoạt động thanh toán vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.

Đại diện Viện kiểm sát xác định lời khai của Nguyễn Thị Nam phù hợp với lời khai của Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam về việc các giao dịch qua Ngân Lượng vẫn phát sinh sau thời điểm công ty dừng hợp tác với một số sàn forex.