Shark Bình tự bào chữa, bác đề nghị tăng án của luật sư bị hại

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Trình bày trước Hội đồng xét xử, Shark Bình cho rằng lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo có những rủi ro pháp lý đặc thù, cần được Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

Theo Shark Bình, bị cáo bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ từ năm 2001, trải qua nhiều mô hình kinh doanh trong 24 năm. Bị cáo ví những người khởi nghiệp như đi khai hoang, phải đối mặt với "bão tố, rừng thiêng nước độc, bệnh tật, tai nạn", trong đó có cả những khoảng trống và rủi ro pháp lý.

Dẫn trường hợp Công ty Ngân Lượng do mình khởi nghiệp năm 2008, Shark Bình nói đến năm 2017 doanh nghiệp mới chính thức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Trong 9 năm trước đó, công ty nhiều lần bị cơ quan chức năng hiểu lầm là vi phạm pháp luật do có những người lợi dụng ví điện tử để nhận tiền lừa đảo.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Từ trải nghiệm này, bị cáo Bình thừa nhận "vì sống trong môi trường này quen rồi" nên tưởng rằng các sàn Forex của Phó Đức Nam cũng là mô hình công nghệ tài chính mới, chưa được cấp phép chứ không phải hoạt động pháp luật cấm.

Bị cáo cho rằng cần phân biệt giữa hoạt động kinh doanh công nghệ mới với việc lợi dụng công nghệ để phạm pháp, bởi sản phẩm hợp pháp vẫn có thể bị những người xấu sử dụng sai mục đích.

Shark Bình "ngã ngửa" khi nghe lời khai nhân viên trong đường dây Mr.Pips từng quảng cáo sàn giao dịch sử dụng cổng thanh toán Ngân Lượng để tạo lòng tin, khiến khách hàng yên tâm nạp tiền.

Theo bị cáo này, đây là hành vi lợi dụng tên tuổi, thương hiệu của doanh nghiệp, tương tự việc ứng dụng gọi xe sử dụng để vận chuyển ma túy hoặc công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) lợi dụng để tấn công mạng.

Từ đó, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc những đặc thù của hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm bản án đủ sức răn đe nhưng không tạo tâm lý e ngại quá mức, cản trở tinh thần khởi nghiệp trong bối cảnh Nhà nước đang thúc đẩy khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.

Trình bày về Ví Ngân Lượng, theo Shark Bình đây là sản phẩm công nghệ bị cáo này đã dành nhiều tâm huyết xây dựng từ khoảng 15 năm trước, thuộc nhóm doanh nghiệp tiên phong về thanh toán điện tử và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Công ty từng phục vụ hàng vạn khách hàng, trong đó có nhiều tổ chức lớn và cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, chỉ vì vướng vào một "khách hàng xấu", doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động.

Bị cáo cho rằng hàng chục nghìn khách hàng có thể phải chuyển sang đơn vị cung cấp dịch vụ khác, trong khi hệ sinh thái công nghệ thuần Việt được bị cáo và các cộng sự xây dựng gần 20 năm có nguy cơ thiệt hại 80-90%.

Bị cáo lo ngại vụ án có thể khiến người trẻ e ngại làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ, nhất là những mô hình kinh doanh mới tiềm ẩn rủi ro pháp lý, thay vào đó lựa chọn công việc đơn giản, ít rủi ro hơn.

Về trách nhiệm tài chính, bị cáo Nguyễn Hoà Bình cho biết thêm, ngay khi làm việc với cơ quan điều tra đã xác định tinh thần “nhận hết, khai tất”, đồng thời chỉ đạo nộp lại toàn bộ khoản phí đã thu từ các sàn giao dịch của Mr.Pips. Những việc làm này đã thể hiện thái độ thành khẩn, tích cực khắc phục hậu quả.

Do đó, bị cáo phản bác đề nghị tăng mức án lên 10-12 năm tù của luật sư bảo vệ bị hại, cho rằng nếu người đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả vẫn bị đề nghị xử nặng hơn thì có thể làm giảm động lực khắc phục của những người khác. Theo bị cáo, điều này không phù hợp tinh thần khuyến khích khắc phục hậu quả trong các vụ án kinh tế tại Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Cuối phần tự bào chữa, Shark Bình giải thích về thái độ vui vẻ, có phần lạc quan quá mức trong những ngày xét xử, khiến một số bị hại và luật sư không hài lòng.

Bị cáo nói đã tạm giam hơn một năm, trải qua nhiều trạng thái cảm xúc, từ thất vọng, buồn chán đến căng thẳng. Khi xác định có thể phải chịu mức án tù dài, bị cáo này lựa chọn giữ tinh thần lạc quan để tránh suy sụp, trầm cảm và ảnh hưởng sức khỏe.

Bị cáo gửi lời xin lỗi, mong các bị hại và luật sư thông cảm cho cách thể hiện của mình tại phiên tòa.

Kết thúc phần trình bày, Shark Bình cảm ơn Viện Kiểm sát đã ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị cho hai nữ nhân viên cấp dưới tại Công ty Ngân Lượng được hưởng án treo.

Shark Bình đang bị Viện Kiểm sát đề nghị 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”, với cáo buộc giúp Phó Đức Nam rửa 320 tỷ đồng có nguồn gốc lừa đảo thông qua Ví Ngân Lượng.

Trước đó, luật sư của bị cáo Bình đề nghị mức án nhẹ để thân chủ sớm trở về chăm sóc 4 con và làm lại cuộc đời. Ngược lại, luật sư bảo vệ 8 bị hại đề nghị phạt doanh nhân này 10-12 năm tù.