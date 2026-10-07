Shark Bình, trùm lừa đảo Mr Pips, Mr Hunter hầu tòa với những tội danh nào?

Theo kế hoạch, sáng 26/10, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994, trú tại TP.HCM) cùng 187 bị cáo khác về nhiều tội danh trong đường dây lừa đảo 1.568 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng hai tuần. Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Shark Bình (trái) và Phó Đức Nam.

Trong vụ án này, các bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) bị xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) bị xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) hầu tòa về tội "Rửa tiền".

184 bị cáo khác bị xét xử về nhóm các tội danh gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Trốn thuế".

Theo cáo buộc, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, ở Thổ Nhĩ Kỳ) rồi bàn bạc, thống nhất để cho Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, mục đích để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang web này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Sau đó, Uran chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán.

Bị can Lê Khắc Ngọ.

Thực tế, các trang web trên đều được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường quốc tế. Khách hàng đầu tư trên trang web về bản chất là giao dịch với chủ sàn (admin), khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng số tiền đã nộp.

Theo hướng dẫn của Uran, Phó Đức Nam đã xây dựng, tổ chức mô hình lừa đảo để hoạt động tại Việt Nam.

Cơ quan tố tụng xác định, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP.HCM) sang Thổ Nhĩ Kỳ để học hỏi mô hình làm việc tại các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại nước này.

Sau khi về Việt Nam, Nam thuê văn phòng rồi tuyển nhân viên để tạo lập 36 trang web và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh. Nam giao Liên Anh phụ trách marketing.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch tại Việt Nam, quy mô mở rộng trên toàn quốc nhưng núp bóng danh nghĩa công ty, trang web hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), tele sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), môi giới chứng khoán, forex...

Cơ quan chức năng làm rõ, Phó Đức Nam và đồng bọn đã thực hiện 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổng trị giá hơn 1.568 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa dòng tiền, trùm đường dây lừa đảo Phó Đức Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi sang ngoại tệ hơn 1,7 triệu USD và khoảng trên một triệu đô la Singapore.

Đối với Nguyễn Hòa Bình, cơ quan tố tụng cho rằng trong quá trình phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với đồng phạm mở tài khoản ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Qua đó, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các nhà đầu tư.

Dàn siêu xe Rolls-Royce, Lamborghini liên quan Mr Pips.

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Việc này được nhân viên Ngân lượng báo cáo ông Bình.

Cáo buộc nêu, Shark Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho phía công an.

Từ ngày 15/6/2020 - 23/9/2022, tổng số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là hơn 230 người; với tổng số tiền được xác định là hơn 318 tỷ đồng.