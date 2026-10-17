Shark Bình trốn thuế thông qua chi trả cổ tức 655 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình - tức Shark Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế".

Đối với tội trốn thuế, Cơ quan điều tra kết luận Shark Bình thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc “bán hàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách doanh thu” và “thành lập công ty TNHH MTV để nhận chi trả cổ tức thay cho cá nhân”.

Theo đó, hành vi “bán hàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách doanh thu” xảy ra tại Công ty CP công nghệ Vimo do bị can Đỗ Công Diễn làm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật. Công ty có 3 cổ đông: Nguyễn Hữu Tuất (giữ 0,5% cổ phần); Shark Bình (0,5%); Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số Nextpay, thuộc hệ sinh thái của Shark Bình (99%).

Năm 2024, Công ty Vimo bắt đầu hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy pos có thu phí).

Kết luận cho rằng, Công ty Vimo sẽ thu phí trên mỗi giao dịch thanh toán từ máy pos của khách hàng, ngân hàng chịu trách nhiệm thanh toán tiền phí cho công ty Vimo.

Khi thấy doanh thu của Vimo lớn, từ tháng 2/2024, Shark Bình chỉ đạo bị can Đỗ Công Diễn và bị can Trần Thị Thu Linh (kế toán) thực hiện kê khai giảm doanh thu, chỉ hạch toán một phần doanh thu, phần còn lại để ngoài sổ sách.

Trước khi thực hiện, Linh chủ động trao đổi với Đỗ Công Diễn về chỉ đạo Shark Bình là không đúng pháp luật. Người chịu trách nhiệm sẽ là Diễn, Linh nhưng nghe xong, Diễn vẫn chỉ đạo Linh “phải làm” vì Shark Bình có quyền cao nhất.

Từ tháng 2/2024 - 4/2024, Cơ quan điều tra xác định tổng doanh thu không được ghi nhận, kê khai là hơn 29,7 tỷ đồng. Số tiền này được Shark Bình, Đỗ Công Diễn và cổ đông Nguyễn Hữu Tuất thụ hưởng, phân chia theo tỷ lệ cổ phần.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định viên Thuế TP Hà Nội và kết luận, hành vi không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách 29,7 tỷ đồng đã gây thiệt hại thuế GTGT, thuế TNDN hơn 5,9 tỷ đồng.

Đối với hành vi "thành lập công ty TNHH MTV để nhận chi trả cổ tức thay cho cá nhân”, theo hồ sơ, bị can Nguyễn Hòa Bình từng là cổ đông cá nhân sở hữu trực tiếp phần lớn cổ phần hoặc nhờ một số cá nhân khác đứng tên sở hữu cổ phần của các Công ty liên quan trong hệ sinh thái, gồm: Công ty CP Tập đoàn Nexttech; Công ty CP Trung gian thanh toán Ngân Lượng; Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số Nextpay; Công ty CP Nextpay Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các công ty này đều có doanh thu và lợi nhuận lớn. Để không phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân (TNCN - 5%) khi chia cổ tức của các doanh nghiệp này cho cổ đông cá nhân, Shark Bình đã chỉ đạo, nhờ một số nhân viên, người thân thành lập, đứng tên sở hữu các Công ty TNHH Một thành viên (MTV) gồm:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư Khánh An do Nguyễn Văn K (trợ lý của Bình) đứng tên hộ.

Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải do Đào Mạnh D (em họ Bình, Tổng giám đốc Nexttech) đứng tên hộ.

Công ty TNHH Khai Sáng Việt do Nguyễn Hà T (Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ của Nexttech) đứng tên hộ.

Công ty TNHH Tầm Nhìn Việt do Trần Thị Thanh N (Thủ quỹ của Nexttech) đứng tên hộ.

Sau khi thành lập, Bình sử dụng các Công ty TNHH MTV này để mua, nhận chuyển nhượng lại cổ phần trong 4 Công ty cổ phần nêu trên.

Theo cơ quan điều tra, bản chất các Công ty TNHH MTV không có hoạt động kinh doanh, được thành lập mới mục đích nhận lại phần vốn góp trong 4 Công ty cổ phần nêu trên; để nhận cổ tức thay cho cá nhân Nguyễn Hòa Bình. Nguồn tiền mua cổ phần là của Bình, được luân chuyển qua các tài khoản để hợp thức việc chuyển nhượng cổ phần.

Khi tiến hành phân chia lợi nhuận cho các Công ty TNHH MTV thì tiền được rút về tài khoản của người sở hữu; sau đó các khoản tiền này được chuyển tiếp cho Shark Bình để sử dụng chi tiêu cá nhân mà không phải thực hiện nghĩa vụ về thuế.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến 2025, theo chỉ đạo của Shark Bình, các Công ty Nexttech, Nextpay, Ngân Lượng, Nextpay Việt Nam đã có 26 lần thực hiện phân chia cổ tức, thông qua 4 Công ty TNHH MTV để chuyển tiền về cho Nguyễn Hòa Bình với tổng số tiền là hơn 655 tỷ đồng.

"Bình không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với việc nhận cổ tức này", kết luận điều tra nêu.

Qua lời khai của Bình và những người liên quan, cùng với dữ liệu dòng tiền trả cổ tức, Cơ quan chức năng kết luận, Shark Bình trốn thuế hơn 32,7 tỷ đồng từ việc nhận chi trả cổ tức (hơn 655 tỷ đồng).