'Shark Bình' thừa nhận vì tiền nên thông đồng với Mr.Pips đối phó cơ quan Công an

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa.

Trong ngày làm việc thứ 5, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark Bình”) và các bị cáo là nhân viên của Bình về hành vi “rửa tiền”. Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng) thừa nhận hành vi bị truy tố là đúng, nhận thức rõ trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận phán quyết của pháp luật.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm (nhân viên của “Shark Bình”), giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu.

Sau đó, “Shark Bình” được cấp dưới báo cáo nên giao cho Tâm chăm sóc khách hàng. Mức phí giao dịch của sàn GKFX vẫn là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút +1.000đ/1 lần rút. Đầu năm 2021, Mr.Pips xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví ngân lượng của sàn chứng khoán forex nhưng “Shark Bình” không đồng ý và giữ nguyên mức phí nêu trên.

Khoảng thời gian sau, “ông trùm” lừa đảo Mr.Pips tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade; ASX; ACX; Sea Investing, Honor; ScopeMarkets và thông báo cho Công ty Ngân lượng biết. Quá trình chăm sóc sàn forex của Mr.Pips, bộ phận chăm sóc khách hàng thuộc Công ty Ngân lượng lập ra các nhóm Telegram. Khi nhân viên công ty của Mr.Pips báo có giao dịch bị lỗi, nhân viên của “Shark Bình” sẽ kiểm tra, xử lý rồi nhắn kết quả lên nhóm.

Lúc này, “Shark Bình” và Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Mr.Pips hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, “Shark Bình” đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động; đồng thời “Shark Bình” chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Mr.Pips và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan Công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Thực hiện chỉ đạo của “Shark Bình”, trong thời gian từ tháng 6-2020 đến giữa năm 2021, khi có công văn của cơ quan Công an xác minh ví sàn forex của Mr.Pips, nhân viên “Shark Bình” liền nhắn tin cho “ông trùm” Mr.Pips biết.

Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, Tâm cho Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram. Khi có công văn xác minh của cơ quan Công an, nhân viên của “Shark Bình” sẽ chụp và gửi hình ảnh công văn này vào nhóm. Tiếp đến, Tâm chỉ đạo Linh gửi hình ảnh công văn qua Telegram cho Mr.Pips và “ông trùm” này chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại cho Linh dữ liệu về các mã giao dịch (tiền nạp, tiền rút) và email ví ngân lượng. Linh sẽ gửi lại thông tin trên vào nhóm Telegram nêu trên để Nguyễn Thị Nam tổng hợp làm công văn trả lời công văn xác minh của cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, từ 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền gần 319 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã phạm tội: “Rửa tiền”.

Tại Tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai quá trình hình thành Công ty Ngân Lượng từ năm 2012. Đến năm 2018, “Shark Bình” phát triển các hệ thống công ty của bị cáo theo mô hình tập đoàn gồm hơn 10 công ty thành viên cùng với rất nhiều các khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ khác lên đến khoảng 40 công ty.

Riêng đối với Công ty Ngân Lượng, “Shark Bình” yêu cầu áp dụng chính sách xuyên suốt bảo vệ khách hàng trong hoạt động ví điện tử. Nếu có khiếu nại của khách hàng, nhân viên công ty phải treo tiền, khóa tài khoản khiếu nại, giải quyết thấu đáo đơn thư của khách hàng. Nếu không giải quyết được thì phải hoàn trả, hoàn tiền lại cho khách hàng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình trình bày, hệ thống công ty của Mr.Pips có số giao dịch cao, là khách hàng lớn nên Công ty Ngân Lượng bố trí riêng nhân viên chăm sóc, hỗ trợ nhưng không có sự bàn bạc với Mr.Pips. Sau này, khi có nhiều đơn khiếu nại, Công ty Ngân Lượng mới gặp gỡ, làm việc, trao đổi và yêu cầu Mr.Pips phải xử lý thỏa đáng cho các khách hàng.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Hòa Bình cũng thừa nhận sai phạm khi có các công văn của cơ quan Công an yêu cầu tra soát tài khoản có liên quan đến các sàn giao dịch của công ty của Mr.Pips thì Bình đã chỉ đạo các nhân viên của mình chuyển thông tin này cho Mr.Pips. Mục đích chính là để giữ chân, chăm sóc khách hàng lớn và cũng là để tăng thêm doanh thu cho công ty. “Shark Bình” bày tỏ nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc điều hành các nhân viên ở công ty Ngân Lượng, đồng thời xin chấp nhận hình phạt về hành vi rửa tiền mà cáo trạng truy tố.