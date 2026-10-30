Shark Bình thừa nhận sai phạm, chấp nhận phán quyết của Tòa án

Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình sáng 30/10.

Đầu giờ làm việc buổi sáng, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi một số bị cáo thuộc Công ty Cổ phần Ngân Lượng, doanh nghiệp do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trước bục khai báo, bị cáo Trần Thị Thanh Tâm, nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Ngân Lượng, khai làm việc tại công ty từ năm 2018 đến năm 2025. Bị cáo công tác tại bộ phận kinh doanh, có nhiệm vụ chăm sóc khách hàng theo chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình. Thời điểm đó, Đinh Hồng Quân giữ chức Tổng Giám đốc công ty.

HĐXX yêu cầu bị cáo Trần Thị Thanh Tâm trình bày về quy trình mở ví điện tử Ngân Lượng đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Bị cáo Tâm khai, khách hàng cá nhân có nhu cầu mở ví điện tử Ngân Lượng sẽ truy cập website của công ty và thực hiện các thao tác đăng ký. Cổng trung gian thanh toán của công ty kết nối với hơn 50 ngân hàng tại Việt Nam. Hoạt động của ví điện tử Ngân Lượng tương tự tài khoản ngân hàng.

HĐXX tiếp tục hỏi bị cáo Tâm về việc các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có mở ví điện tử tại Công ty Ngân Lượng hay không.

Bị cáo Tâm cho biết, ban đầu, nhóm khách hàng của Phó Đức Nam tự mở ví điện tử Ngân Lượng như những khách hàng thông thường. Sau đó, khi số lượng khách hàng thuộc nhóm Phó Đức Nam tăng lên, bị cáo được phân công phụ trách chăm sóc các ví điện tử của nhóm này.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa sáng 30/10.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Phó Đức Nam liên hệ với bị cáo Tâm qua ứng dụng Telegram để đề nghị giảm phí giao dịch thanh toán qua Ngân Lượng. Bị cáo đã báo cáo Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình và được đồng ý.

Khi HĐXX hỏi về thời điểm các cơ quan chức năng gửi công văn yêu cầu tra soát tài khoản ví điện tử liên quan đến nhóm Phó Đức Nam, bị cáo Tâm khai có hơn 20 công văn liên quan đến các ví điện tử của nhóm này tại Công ty Ngân Lượng, phát sinh từ tháng 6/2020 đến năm 2022. Tuy nhiên, bị cáo không nhớ rõ các công văn do đơn vị nào gửi đến.

Về quy trình xử lý công văn, bị cáo Tâm khai, bộ phận vận hành tiếp nhận công văn của cơ quan chức năng, sau đó chuyển nội dung cho phía Phó Đức Nam để chủ động giải quyết với khách hàng. Khi phía Phó Đức Nam gửi lại nội dung, bộ phận vận hành sẽ căn cứ vào đó để soạn thảo văn bản trả lời cơ quan chức năng.

Trước HĐXX, bị cáo Trần Thị Thanh Tâm thừa nhận hành vi bị cáo buộc trong cáo trạng về tội “Rửa tiền”, trong đó có việc cung cấp thông tin không đúng sự thật khi cơ quan điều tra yêu cầu tra soát tài khoản ví điện tử Ngân Lượng.

Tuy nhiên, bị cáo Tâm trình bày, tại thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo không được chia sẻ thông tin về mô hình kinh doanh của nhóm Phó Đức Nam và cũng không biết hoạt động lừa đảo của nhóm này.

Sau đó, khi số lượng đơn thư liên quan đến nhóm khách hàng Phó Đức Nam ngày càng nhiều, bị cáo đã đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ. Bị cáo Tâm khẳng định, ngoài tiền lương, bị cáo không được hưởng bất kỳ lợi ích nào từ Phó Đức Nam và Nguyễn Hòa Bình.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về mục đích chuyển công văn của cơ quan Công an và các cơ quan chức năng cho phía Phó Đức Nam, bị cáo Tâm khai việc này nhằm để phía Phó Đức Nam chủ động giải quyết với khách hàng, tránh phát sinh khiếu nại. Bị cáo cho rằng mình chỉ thực hiện theo chỉ đạo.

Quang cảnh phiên tòa sáng 30/10.

Tiếp đó, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Nam, người phụ trách vận hành, tiếp nhận và soạn thảo công văn tại Công ty Ngân Lượng.

Bị cáo Nam khai làm việc tại Công ty Ngân Lượng từ cuối năm 2016 đến tháng 8/2025, phụ trách bộ phận vận hành. Nhiệm vụ của bị cáo gồm đối soát giao dịch với hơn 40 ngân hàng, tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, tổng đài, trả lời khách hàng qua website và tiếp nhận công văn của các cơ quan chức năng.

Khi được Chủ tọa phiên tòa hỏi về số lượng công văn của cơ quan Công an đề nghị tra soát tài khoản khách hàng, bị cáo Nam khai chỉ nhớ có khoảng 20 công văn của cơ quan chức năng gửi đến.

Sau khi tiếp nhận, bị cáo mang công văn báo cáo Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời chuyển cho Tổng Giám đốc và bộ phận kinh doanh để nắm thông tin.

Theo bị cáo Nam, đối với các công văn thông thường, Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo các phòng, ban phối hợp giải quyết và trả lời. Riêng những công văn của cơ quan Công an và các cơ quan chức năng liên quan đến nhóm Phó Đức Nam, bị cáo sử dụng nội dung do Trần Thị Thanh Tâm chuyển đến để soạn thảo văn bản trả lời.

Bị cáo Nguyễn Thị Nam thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhận thức được việc cung cấp thông tin không đúng sự thật trong các văn bản trả lời cơ quan chức năng là hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, bị cáo Nam trình bày, thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo chỉ là nhân viên, thực hiện công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình và không biết các ví điện tử của nhóm Phó Đức Nam có liên quan đến hoạt động lừa đảo. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét vai trò, mức độ tham gia của mình trong vụ án để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Shark Bình thừa nhận sai phạm, chấp nhận phán quyết của Tòa án

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khai thành lập Công ty Ngân Lượng từ cuối năm 2008. Tuy nhiên, đến năm 2012, hoạt động ví điện tử mới chính thức được tách thành pháp nhân riêng là Công ty Cổ phần Ngân Lượng. Bị cáo là người sáng lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai báo trước tòa sáng 30/10.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho biết đã nghe phần trình bày của hai nhân viên là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam tại phiên tòa và hoàn toàn đồng ý với những lời khai này.

Bị cáo Bình không phủ nhận lời khai của các nhân viên, đồng thời trình bày thêm về đặc thù công việc của mình.

Theo bị cáo Bình, từ năm 2018, bị cáo phát triển các doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn, với số lượng công ty khởi nghiệp có thời điểm lên đến 40 đơn vị. Do phải điều hành nhiều doanh nghiệp, bị cáo ít có điều kiện theo dõi sâu sát hoạt động tại từng công ty thành viên, chủ yếu đưa ra chủ trương và định hướng chung.

Bị cáo Bình trình bày, chủ trương xuyên suốt trong hoạt động của Công ty Ngân Lượng là đề cao việc bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sử dụng dịch vụ ví điện tử. Khi phát sinh đơn thư khiếu nại, công ty phải giải quyết triệt để.

Trong trường hợp cần thiết, bộ phận vận hành, kinh doanh phải tạm giữ tiền, khóa tài khoản và có thể hoàn trả tiền nếu khiếu nại của khách hàng không được giải quyết thỏa đáng.

Cũng theo bị cáo Nguyễn Hòa Bình, trong quá trình hoạt động, Công ty Ngân Lượng có hàng chục nghìn khách hàng, trong đó có nhóm khách hàng liên quan đến Phó Đức Nam.

Bị cáo khẳng định chưa từng gặp gỡ, bàn bạc hay trao đổi trực tiếp với Phó Đức Nam. Nhóm khách hàng của Nam đăng ký sử dụng dịch vụ như nhiều khách hàng khác của công ty.

Khi số lượng giao dịch của nhóm Phó Đức Nam tăng lên, ban đầu chưa phát sinh đơn khiếu nại hoặc công văn của cơ quan chức năng. Sau đó, khi số lượng giao dịch ngày càng lớn, công ty bố trí nhân viên chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo chính sách chung.

Thời gian đầu, bị cáo Trần Thị Thanh Tâm được giao chăm sóc nhóm khách hàng Phó Đức Nam hoàn toàn qua hình thức trực tuyến. Sau này, khi xuất hiện nhiều đơn thư và công văn của cơ quan chức năng, bị cáo Tâm mới làm việc trực tiếp với nhóm khách hàng này.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 30/10.

Theo bị cáo Bình, khi số lượng đơn thư liên quan đến nhóm Phó Đức Nam ngày càng nhiều, bị cáo Tâm đã báo cáo sự việc. Nhận thấy những rủi ro phát sinh, bị cáo Bình quyết định chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với nhóm khách hàng của Phó Đức Nam.

HĐXX tiếp tục xét hỏi Nguyễn Hòa Bình về lý do chỉ đạo chuyển công văn của cơ quan chức năng cho phía Phó Đức Nam.

Trả lời câu hỏi này, bị cáo Bình thừa nhận việc chuyển công văn của cơ quan chức năng cho phía Phó Đức Nam. Bị cáo lý giải, nhóm khách hàng của Nam là khách hàng lớn, được áp dụng chính sách phục vụ đặc biệt. Bản thân bị cáo cũng muốn giữ chân nhóm khách hàng này.

Bị cáo Bình khai, chỉ khi nghe thông tin trên các phương tiện truyền thông, bị cáo mới biết Mr Pips bị bắt. Đến tháng 3/2025, bị cáo mới biết Mr Pips chính là khách hàng của công ty mình.

Tại phiên tòa, Chủ tọa đặt vấn đề, nếu ngay từ công văn đầu tiên của cơ quan điều tra, Công ty Ngân Lượng xử lý thận trọng, thực hiện đúng yêu cầu tra soát, liệu hoạt động huy động vốn của Phó Đức Nam có thể được ngăn chặn hay không.

Trước câu hỏi của Chủ tọa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình ngập ngừng trả lời: “Đúng ạ”.

Bị cáo Bình thừa nhận đây là một trong những sai lầm của Công ty Ngân Lượng, dẫn đến việc bản thân bị cáo cùng các nhân viên phải đứng trước HĐXX.

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Hòa Bình nhận trách nhiệm về những sai phạm của bản thân và các nhân viên Công ty Ngân Lượng liên quan đến vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho biết chấp nhận phán quyết của Tòa án đối với hành vi sai phạm của mình.