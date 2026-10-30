Shark Bình tại tòa: 'Xác định dám làm dám chịu, đi tù rồi thì tươi lên thôi'

Shark Bình nói không biết Mr Pips là ai

Ngày 29/10, phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và 187 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ năm.

Tại phiên tòa, HĐXX tiến hành xét hỏi Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, về hành vi bị cáo buộc rửa tiền liên quan đến đường dây của Phó Đức Nam.

Trả lời HĐXX, bị cáo Bình khai bản thân quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ trong lĩnh vực công nghệ nên không thể trực tiếp theo sát mọi hoạt động, mà chủ yếu đưa ra chủ trương, định hướng điều hành.

Đối với Công ty cổ phần Ngân Lượng, Bình cho biết luôn đặt ra yêu cầu bảo đảm quyền lợi khách hàng. Khi nhận được phản ánh, kiến nghị, các bộ phận liên quan phải kiểm tra, giải quyết triệt để.

Theo lời khai của Bình, Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó Phó Đức Nam chỉ là một khách hàng. Bị cáo khẳng định trước khi vụ án bị phát hiện, bản thân không quen biết, chưa từng gặp gỡ và không biết Nam là ai.

Shark Bình tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Bình giải thích, khi doanh số giao dịch của khách hàng tăng cao, họ sẽ được xếp vào nhóm khách hàng lớn và hưởng chính sách chăm sóc riêng, có nhân viên chuyên trách hỗ trợ. Tuy nhiên, mọi hoạt động vẫn phải tuân thủ quy định của công ty.

Về việc Ngân Lượng nhận được nhiều đơn thư, phản ánh liên quan đến dòng tiền giao dịch của các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam vận hành, Bình khai đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng.

"Bản thân không câu kết, thỏa thuận gì với Nam. Chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips, bị cáo mới biết người này cũng là khách hàng của mình", Bình trình bày.

Đáng chú ý, HĐXX đặt vấn đề rằng nếu ngay từ khi nhận được các phản ánh, yêu cầu của công an, bị cáo chỉ đạo kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, báo cáo trung thực thì có thể đã không dẫn đến hậu quả như hiện nay.

Trước câu hỏi này, Bình thừa nhận nhận định của HĐXX là đúng, đồng thời cho biết Phó Đức Nam là khách hàng lớn, bản thân cũng có phần vì lợi nhuận cho công ty.

Trong phần xét hỏi, Bình bất ngờ nói: "Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi".

Câu nói cùng thái độ của Bình khiến nhiều người có mặt tại phòng xử án bật cười.

HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi: "Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?".

Bình đáp: "Số bị cáo đi tù rồi".

Chỉ đạo cung cấp dữ liệu không đúng thực tế cho công an

Theo tài liệu vụ án, để vận hành hệ thống các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, Phó Đức Nam đã thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán nhằm tiếp nhận tiền đầu tư của người bị hại. Trong số này có Công ty cổ phần Ngân Lượng, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán từ tháng 2/2017.

Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch HĐQT Ngân Lượng, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung hoạt động của công ty và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng.

Theo hồ sơ, năm 2018, một người tự giới thiệu là đại diện sàn ngoại hối GKFX liên hệ Ngân Lượng, đề nghị áp dụng mức phí giao dịch nạp tiền 0,5%, nhưng Bình không đồng ý.

Đến năm 2019, GKFX đăng ký mở ví tại Ngân Lượng. Đầu năm 2020, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của sàn và đề nghị thỏa thuận mức phí giao dịch.

Sau khi báo cáo Bình chỉ đạo nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng này. Mức phí áp dụng đối với GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp tiền và 1% cho giao dịch rút tiền, cộng thêm 1.000 đồng mỗi lần rút.

Đầu năm 2021, Nam tiếp tục đề nghị giảm phí giao dịch đối với các ví của những sàn do mình vận hành nhưng không được Bình chấp thuận.

Sau đó, Nam phát triển thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor và ScopeMarkets. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Ngân Lượng lập các nhóm Telegram để phối hợp xử lý giao dịch nạp, rút tiền và những sự cố phát sinh.

Theo tài liệu vụ án, từ tháng 6/2020, Ngân Lượng bắt đầu nhận được công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh các ví có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư vào những sàn ngoại hối do Phó Đức Nam vận hành.

Cơ quan điều tra cáo buộc, dù biết các sàn ngoại hối của Phó Đức Nam có hoạt động vi phạm pháp luật, Bình vẫn muốn duy trì các ví thanh toán để tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch.

Theo đó, Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin về ví thực tế của các sàn mà sử dụng dữ liệu nạp, rút tiền từ ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan công an.

Cụ thể, nhân viên của Ngân lượng đã liên hệ với nhân viên các sàn của Nam, thông báo việc cơ quan công an đang xác minh và yêu cầu cung cấp dữ liệu về một ví khác. Các giao dịch được lựa chọn sao cho số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền khách hàng đã nạp.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần Ngân Lượng để đầu tư trên các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets.