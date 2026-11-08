Shark Bình phân trần về việc khắc phục hậu quả, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa.

Sáng nay (8/11), phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 186 bị cáo trong vụ án bước sang ngày làm việc thứ mười ba, phiên tòa tiếp tục được diễn ra ở phần tranh tụng.

Theo đó, trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng đã có những phân trần và mong HĐXX xem xét khi lượng hình đối với bị cáo.

Shark Bình nói bị nhân viên Mr Pips lợi dụng danh nghĩa để tạo niềm tin cho khách hàng

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Hòa Bình dành thời gian kể về quá trình khởi nghiệp 24 năm trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đối mặt với nhiều rủi ro.

Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng Nguyễn Hòa Bình cho biết, do các mô hình kinh doanh mới thường đi tắt đón đầu, chưa có hành lang pháp lý điều chỉnh, nên phải đi giữa ranh giới đúng hoặc sai.

Công ty Ngân Lượng thành lập năm 2008, nhưng đến năm 2017 mới được cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Trong “khoảng trống” 9 năm, Ngân Lượng nhiều lần bị các cơ quan quản lý hiểu lầm là vi phạm pháp luật, chẳng hạn như đối tượng lừa đảo yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua ví điện tử thay vì tài khoản ngân hàng.

Vì “sống trong môi trường này quen rồi”, bị cáo nói có sự ngộ nhận các mô hình kinh doanh khác, trong đó có sàn Forex của Mr Pips, cũng là đổi mới sáng tạo, chưa được cấp phép chứ không phải pháp luật cấm.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình mức án từ 9 - 10 năm tù về tội "Rửa tiền".

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho biết, cũng “ngã ngửa” khi biết nhân viên sale của Mr Pips quảng cáo với khách hàng rằng các sàn giao dịch có thể thanh toán qua “cổng Ngân Lượng của Shark Bình”, cứ yên tâm không sợ mất tiền. “Bản chất đây là sự lạm dụng, mượn tên tuổi của bị cáo”, người này thanh minh.

Với những lập luận đưa ra, Shark Bình mong HĐXX xem xét, có sự đánh giá, phân biệt giữa đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho xã hội và việc lợi dụng vào mục đích xấu, để có bản án phù hợp, tránh cản trở tinh thần dấn thân, phát triển.

Phân trần về thái độ lạc quan, mong được ghi nhận việc tích cực khắc phục hậu quả

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho biết thêm, ngay khi làm việc với cơ quan điều tra đã xác định tinh thần “nhận hết, khai tất”, đồng thời chỉ đạo nộp lại toàn bộ khoản phí đã thu từ các sàn giao dịch của Mr Pips. Những việc làm này đã thể hiện thái độ thành khẩn, tích cực khắc phục hậu quả.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tuy nhiên, tại phần tranh luận trước đó, luật sư của một nhóm bị hại cho rằng mức án mà VKS đề nghị chưa tương xứng, cần tăng lên 10 - 12 năm tù, bị cáo không đồng ý, vì như vậy là đi ngược lại chủ trương khuyến khích nộp tiền khắc phục, làm sao động viên tinh thần các bị cáo khác, “khắc phục hết rồi mà lại bị nặng hơn”.

Theo bị cáo Nguyễn Hòa Bình, đề nghị trên của luật sư có thể xuất phát từ thái độ “lạc quan, tươi tắn” của bị cáo tại tòa, khiến nhiều người đánh giá chưa đúng. Thực tế, sau hơn 1 năm bị tạm giam, trải qua đủ hỉ nộ ái ố, bị cáo Bình nói đến nay nhận thức sẽ “tù lâu án dài”, không còn gì để mất ngoài yếu tố tinh thần, nên tự nhủ phải giữ thái độ lạc quan… để tự bảo vệ sức khỏe, tránh suy sụp, trầm cảm.

“Lạc quan còn để động viên gia đình cũng như anh em khác rơi vào cùng hoàn cảnh”, Shark Bình phân trần và mong các bị hại, luật sư thông cảm.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Ngoài nội dung trên, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng đề nghị được ghi nhận thêm các tình tiết giảm nhẹ như: không có quan hệ làm ăn với Mr Pips, thậm chí khi được đề nghị giảm phí cũng không đồng ý; luôn yêu cầu gắt gao trong việc bảo vệ quyền lợi người dùng; thấy các công ty của Mr Pips có nhiều khiếu nại nên đã chỉ đạo dừng luôn…

Cùng với đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình mong HĐXX cân nhắc vai trò, hình phạt đối với đội ngũ nhân viên sale, để có mức án phù hợp.

Sau vụ án này, các công ty công nghệ có thể sẽ khó tuyển sale, vì tâm lý lo ngại rủi ro, thà làm công việc đơn giản hơn các mô hình kinh doanh mới.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Trong phần luận tội và đề nghị mức án trước đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình với mức án từ 9 - 10 năm tù về tội “Rửa tiền”.