Shark Bình nói về nỗi sợ sau khi nghe VKS đề nghị mức án 9-10 năm tù

Sáng nay (8/11), phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo khác tiếp tục với phần tranh luận.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình trình bày sau khi nghe bản luận tội và mức án 9-10 năm tù mà đại diện VKS đề nghị, bị cáo cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi về tương lai. Theo lời bị cáo, bản cáo trạng và phần luận tội của VKS chưa đánh giá đầy đủ những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Lý giải về vẻ lạc quan, có phần "tươi tắn" của mình tại tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho biết bản thân bị tạm giam hơn một năm, bị cáo trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ thất vọng, buồn chán, căng thẳng, rồi cuối cùng đã dần chấp nhận thực tế và ổn định tinh thần.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình được dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: Thạch Thảo

“Bị cáo xác định ra tòa là tù lâu, án dài. Bây giờ đi tù rồi, bị cáo cũng chẳng còn gì để mất, còn mỗi tinh thần. Nếu ở trong tù mà tinh thần không lạc quan sẽ kéo theo suy sụp, căng thẳng...”, lời trình bày của Shark Bình.

Vẫn theo bị cáo Nguyễn Hòa Bình, khi đã phải đối diện với án tù, việc giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan không chỉ giúp bản thân vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà còn có thể động viên những người cùng cảnh ngộ.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo cho biết đã có hơn 20 năm phát triển nhiều mô hình kinh doanh công nghệ. Lĩnh vực đổi mới sáng tạo giống như việc “khai hoang”, luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm. Một trong những rủi ro lớn nhất của lĩnh vực này là những “điểm mù pháp lý”, khi doanh nghiệp đi đầu phát triển các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới nhưng chưa có hành lang pháp lý hướng dẫn đầy đủ.

Shark Bình trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: CTV

Điều này khiến hoạt động của doanh nghiệp nhiều khi nằm giữa ranh giới giữa đúng và sai, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật khi những sản phẩm công nghệ mới có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công ty Ngân Lượng khởi nghiệp từ năm 2008 nhưng đến năm 2017 mới được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động trung gian thanh toán và ví điện tử. Bị cáo thừa nhận trong thời gian chưa được cấp phép, công ty từng nhiều lần phải làm việc với cơ quan chức năng do bị nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo bị cáo, Công ty Ngân Lượng do bị cáo phát triển là đơn vị hàng đầu trong chuyển đổi số ngân hàng và thanh toán điện tử, đạt nhiều thành tích, giải thưởng, phục vụ hàng chục nghìn khách hàng.

Bị cáo Bình mong HĐXX xem xét, phân biệt rõ những mô hình đổi mới sáng tạo thực sự mang lại giá trị cho xã hội với các hành vi lợi dụng công nghệ vào mục đích xấu, qua đó đưa ra bản án phù hợp, vừa đủ sức răn đe, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Shark Bình cũng thừa nhận trách nhiệm khi cho rằng ngay từ đầu đã xác định tinh thần thành khẩn khai báo, khai nhận cả những nội dung nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của mình; đề nghị HĐXX xem xét khách quan vai trò, trách nhiệm, những tình tiết giảm nhẹ và việc chủ động khắc phục hậu quả của bị cáo trước khi quyết định hình phạt.