Shark Bình nói lý do ra tòa nhưng vẫn lạc quan

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình trong phần kiểm tra thông tin tại phiên tòa sáng 26-10

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKS) đã nêu bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị đề nghị 9-10 năm tù về tội "Rửa tiền".

Trong phần tranh luận ngày 7-11, một số luật sư và bị hại tiếp tục đề nghị tòa nâng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình lên 10-12 năm tù và một số bị hại kiến nghị xử lý thêm hành vi "giúp sức cho tội phạm mạng".

Trong vụ án do Phó Đức Nam cầm đầu, Công ty CP Ngân lượng bị xác định là kênh trung gian thanh toán để nhà đầu tư chuyển tiền. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho biết, doanh nghiệp ra đời từ 2008, nhưng đến 2017 mới được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Tự bào chữa tại phiên tòa sáng 8-11, bị cáo Bình cho biết, có người khai tại tòa rằng họ bị nhân viên kinh doanh của Phó Đức Nam quảng cáo thanh toán qua ví Ngân lượng của Shark Bình nên yên tâm, không sợ mất tiền. "Đây là việc mượn tên tuổi của bị cáo", bị cáo Bình nói và mong tòa phân biệt rõ đâu là đổi mới sáng tạo, đâu là hành vi lạm dụng cho mục đích xấu.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình trình bày thêm, Công ty CP Ngân Lượng được phát triển cách đây hơn 15 năm, có thể là một trong những đơn vị tiên phong về chuyển đổi số về thanh toán điện tử. Tuy nhiên, chỉ vì dính vào một khách hàng xấu dẫn đến hậu quả hôm nay. Công ty có thể không còn tồn tại được nữa. Vì vậy, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét có hình thức xử lý phù hợp đối với Công ty CP Ngân Lượng.

Bị cáo cho biết công ty của bị cáo đã khắc phục, trả lại toàn bộ số tiền phí thu được từ Phó Đức Nam. Nhắc đến việc có luật sư đại diện cho bị hại đề nghị mức án cao hơn VKS đề nghị, bị cáo Nguyễn Hòa Bình phân trần: "Có lẽ luật sư và các bị hại không hài lòng thái độ của bị cáo khi ra tòa, cho rằng bị cáo hơi lạc quan, thậm chí có phần hơi tươi tắn".

Bị cáo giải thích thêm rằng mình đã bị tạm giam hơn 1 năm, trải qua "đủ cung bậc cảm xúc" rồi. Lúc ra tòa bị cáo xác định, đằng nào cũng “tù lâu, án dài”... nên phải giữ thái độ lạc quan vui vẻ khi ra tòa để động viên các bị cáo khác (?!). Bị cáo Bình cũng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với 2 bị cáo là nhân viên của Công ty CP Ngân lượng.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình 9-10 năm tù về tội "Rửa tiền". Ảnh: GIA KHÁNH