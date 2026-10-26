Shark Bình nở nụ cười khi được dẫn giải đến toà

Sáng nay (26/10), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP. HCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên); Ngô Thị Thêu (vợ của Ngọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, tại Hà Nội, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng); cùng hai cấp dưới Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips); Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu của Mr Pips); Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ của Mr Pips) bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị dẫn giải ra hầu tòa.

Hầu tòa cùng vụ án còn có bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn (đều là cựu cán bộ Công an); Nguyễn Bá Sơn (luật sư) cùng hơn 170 bị cáo khác.

Do số lượng người tham gia tố tụng đông, TAND TP Hà Nội quyết định phân 3 điểm cầu xét xử. Trong đó, có 2 điểm cầu đặt ngay tại trụ sở tòa án, 1 điểm cầu tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của Thẩm phán Trần Nam Hà, hơn 200 luật sư tham gia bào chữa.

Để chuẩn bị cho phiên xử, Tòa án đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau quá trình bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối với nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo.

Được Isik Uran hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh.

Đến cuối năm 2019, bị cáo Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước. Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.

Để che giấu hành vi phạm tội, Phó Đức Nam chỉ đạo thành lập tới 81 doanh nghiệp, trong đó sử dụng nhiều công ty để tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại, thuê máy chủ, mở hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán phục vụ việc nhận tiền của người bị hại. Đường dây còn thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương làm nơi tổ chức hoạt động.

Cơ quan tố tụng xác định, chỉ trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại khoảng 1.568 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng trong số này để mua 32 bất động sản, mua vàng, đô la Mỹ, đô la Singapore.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Trong vụ án này, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, Forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để “rửa tiền” chiếm đoạt được, Mr Pips thống nhất với bộ phận tài vụ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Mức phí giao dịch nhóm Shark Bình thu của sàn là 2,5% cho giao dịch nạp; 1% tiền rút cộng với 1.000đ/1 lần rút.

Tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền khách hàng đầu tư sàn Forex của Phó Đức Nam. Tuy nhiên, Shark Bình chỉ đạo cấp dưới Trần Thị Thanh Tâm liên hệ, yêu cầu sàn Forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp.

Sau khi "hợp thức hóa chứng từ", Shark Bình duyệt công văn phúc đáp gửi cơ quan công an.

Từ 15/6/2020 - 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là 232 người; với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex, do đó Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng. Shark Bình biết sai nhưng vẫn làm vì lợi nhuận.

Theo truy tố, để vận hành đường dây lừa đảo quy mô lớn, Mr Pips có một tổ cố vấn giúp giải quyết pháp lý. Các thành viên của tổ cố vấn gồm bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn (đều là cựu cán bộ Công an), Nguyễn Bá Sơn (luật sư).

Sau khi nghe Mr Pips kể chuyện nhân viên bị khách hàng khiếu kiện, Phong, Trường Sơn, Bá Sơn thống nhất lập "Trung tâm quản trị rủi ro" và "Tổ tư vấn xử lý sự cố". Theo đó, để né tránh trách nhiệm hình sự ngay từ khâu tư vấn đầu tư, luật sư Nguyễn Bá Sơn phối hợp cùng Mr Pips xây dựng bộ quy tắc ứng xử nội bộ cho nhân viên lồng ghép các điều khoản miễn trừ trách nhiệm trước khi khách hàng chuyển tiền.

Từ đó, nhân viên của Mr Pips áp dụng các bước: một là, bộ phận kỹ thuật sẽ can thiệp làm tài khoản khách hàng bị "cháy" hoặc thua lỗ hết tiền; hai là, sale và chăm sóc khách hàng sẽ đổ lỗi do "biến động của thị trường" hoặc "do khách hàng tự đặt sai lệnh", từ đó triệt tiêu khả năng bị khiếu kiện hoặc tố cáo lừa đảo.

Khi hai bước né tội trên thất bại và có nhân viên bị công an triệu tập, Tổ tư vấn tiếp tục hướng dẫn các bước chạy tội. Cụ thể, Mr Pips sẽ gửi toàn bộ thông tin vụ việc và danh tính nhân viên bị tố cáo lên nhóm Telegram "Đầu tư rượu vang" cho các cố vấn. Hai công an Phong và Sơn nắm tình hình, đánh giá mức độ nghiêm trọng để tư vấn xem có nên cho nhân viên đó đến cơ quan công an làm việc hay không. Nếu nhân viên bắt buộc phải lên làm việc, luật sư Bá Sơn sẽ trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn kịch bản khai báo đối phó để không làm kinh động đến cấp cao trong hệ thống lừa đảo. Trường hợp nhân viên bị bắt giữ, luật sư sẽ chính thức tham gia với tư cách bào chữa.

Từ 2021-2023, Mr Pips chuyển 6,4 tỷ đồng tiền công cho tổ tư vấn. Trong đó, Phong và luật sư Nguyễn Bá Sơn mỗi người hưởng 2,2 tỷ đồng, Phạm Trường Sơn nhận 2 tỷ đồng.