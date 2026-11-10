Shark Bình nhắn nhủ 187 bị cáo trước giờ nghị án: “Không có duyên làm cùng, nhưng lại có duyên cùng đi tù”

Ngày 8/11, tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu cầm đầu, HĐXX cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trong phần trình bày, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) gửi lời xin lỗi đến các bị hại, đồng thời cảm ơn HĐXX, đại diện VKS, các luật sư và lực lượng cảnh sát bảo vệ tư pháp đã làm việc vất vả trong suốt hai tuần xét xử.

Bị cáo cũng bày tỏ lòng biết ơn gia đình, đồng nghiệp đã luôn là điểm tựa trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.

Đặc biệt, Shark Bình còn nói lời động viên 187 bị cáo khác trong vụ án giữ vững tinh thần, giữ gìn sức khỏe khi đi cải tạo, vì đằng sau còn gia đình đang chờ đợi.

“Mặc dù không có cơ hội, không có duyên làm việc cùng, nhưng lại 'có duyên cùng đi tù'. Bây giờ ở đây rồi, không biết làm thế nào ngoài việc cố gắng vui tươi và lạc quan tinh thần lên để chấp hành án…”, bị cáo Bình nói.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Vietnamnet.

Shark Bình cho biết, vụ án là bài học sâu sắc không chỉ đối với bản thân mà còn với nhiều người.

Bị cáo cũng nhắn nhủ những người trẻ cần tìm hiểu kỹ hoạt động của doanh nghiệp trước khi quyết định làm việc.

“Các bạn trẻ sau này khi đi xin việc nên biết và buộc phải biết những hoạt động mà công ty mình xin vào làm. Bản án dành cho bị cáo và Công ty Ngân Lượng có lẽ là bài học, sự răn đe chung”, bị cáo Bình trình bày.

Về mức án, Shark Bình mong HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo cùng các luật sư đã trình bày trong quá trình bào chữa. Vị này mong sớm được chấp hành án, cải tạo để có cơ hội trở về tiếp tục lao động bởi: "Suy cho cùng, quyền được lao động vẫn là khát khao lớn nhất của con người”.

Bị cáo khác, Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) gửi lời xin lỗi gia đình và đặc biệt là anh trai, tức bị cáo Nguyễn Thanh Phong – cựu công an nhưng hiện bị cáo buộc đồng phạm với Mr Pips.

Tâm khóc, trình bày những hành vi sai phạm của bản thân và sự thiếu hiểu biết về pháp luật đã kéo anh trai vào vòng lao lý. Bị cáo cho rằng đây là sai phạm lớn nhất của cuộc đời mình, điều này khiến Tâm cảm thấy vô cùng cắn rứt trong những ngày qua.

"Bị cáo cảm thấy vô cùng có lỗi với anh trai vì mình mà đã làm mất đi tất cả tương lai tốt đẹp của anh. Bị cáo kính mong HĐXX xem xét các tình tiết trong vụ án cũng như phần trình bày của luật sư để hai anh em được hưởng sự khoan hồng của pháp luật"- Tâm trình bày.

HĐXX cho biết phiên xét xử tạm nghỉ và tiếp tục làm việc vào 14h30 ngày 16/11.