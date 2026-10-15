Shark Bình nhận cổ tức 655 tỷ đồng, nhờ người đứng tên để trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Shark Bình khi chưa bị bắt. Ảnh: NQS

Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do bị can Đỗ Công Diễn làm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật. Công ty có 3 cổ đông đứng tên gồm Nguyễn Hữu Tuất sở hữu 0,5%, Nguyễn Hòa Bình 0,5%, Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay 99% (thuộc hệ sinh thái Shark Bình).

Công ty Vimo hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán, nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí. Khi khách hàng thanh toán qua máy POS bằng thẻ tín dụng, ngân hàng chịu trách nhiệm thanh toán tiền phí cho Công ty Vimo.

Do doanh thu của Công ty Vimo lớn, để che giấu, Shark Bình chỉ đạo bị can Đỗ Công Diễn, bị can Nguyễn Hữu Tuất và Trần Thị Thu Linh (kế toán trưởng) hạch toán kê khai 1 phần doanh thu, phần còn lại để ngoài sổ sách.

Bị can Linh đã có ý kiến việc để ngoài doanh thu là trái pháp luật, tuy nhiên bị can Diễn vẫn yêu cầu làm theo chỉ đạo của Shark Bình. Bị can Linh đã thực hiện kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3, 4/2024.

Hết tháng 4/2024, khi cấp dưới một lần nữa đề cập rủi ro này đề nghị dừng việc giảm doanh thu, Shark Bình đã đồng ý.

CQĐT xác định, từ tháng 2-4/2024, tổng số tiền doanh thu không được ghi nhận, kê khai là hơn 29 tỷ đồng. Giám định viên Thuế TP Hà Nội xác định tổng tiền thuế trốn là gần 6 tỷ đồng.

Số tiền này được Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn thực hiện thụ hưởng toàn bộ, phân chia theo tỷ lệ cổ phần.

Ngoài ra, Shark Bình là cổ đông cá nhân sở hữu trực tiếp phần lớn cổ phần các Công ty trong hệ sinh thái gồm Công ty CP Tập đoàn Nexttech; Công ty CP Trung gian thanh toán Ngân Lượng; Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số Nextpay; Công ty CP Nextpay Việt Nam. Các công ty này đều có doanh thu và lợi nhuận lớn.

Để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân 5% khi nhận cổ tức, Shark Bình đã chỉ đạo, nhờ các nhân viên thành lập, đứng tên các Công ty TNHH MTV gồm: Công ty Thương mại dịch vụ và Đầu tư Khánh An; Công ty Đầu tư Phúc An Hải; Công ty Khai Sáng Việt; Công ty Tầm Nhìn Việt.

Sau khi thành lập, Bình sử dụng các công ty TNHH MTV này để mua, nhận chuyển nhượng lại cổ phần của chính bản thân. Bản chất các công ty này không có hoạt động kinh doanh, được thành lập với mục đích nhận cổ tức thay cho cá nhân Shark Bình.

Nguồn tiền mua cổ phần là của Shark Bình, được luân chuyển qua các tài khoản để hợp thức việc chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi các công ty nhận cổ tức, tiền này được chuyển về tài khoản của những người đứng tên công ty, rồi chuyển cho Shark Bình sử dụng chi tiêu cá nhân mà không phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2023-2025, các công ty có 26 lần trả cổ tức cho Shark Bình thông qua 4 Công ty TNHH MTV với tổng số tiền là 655 tỷ đồng. Bình không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với việc nhận cổ tức này.

Căn cứ lời khai của bị can Nguyễn Hòa Bình và những người đứng tên các công ty TNHH MTV và dữ liệu dòng tiền trả cổ tức, CQĐT xác định Nguyễn Hòa Bình trốn thuế số tiền là 32,7 tỷ đồng từ việc nhận chi trả cổ tức.