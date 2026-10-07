Shark Bình, Mr Pips và đồng phạm sẽ hầu tòa vào ngày 26-10

Sáng 7-10, TAND TP Hà Nội đã có quyết định đưa vụ án liên quan đến các bị cáo trên ra xét xử. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Các bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại TPHCM) và Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại Hưng Yên), hầu tòa về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Ngoài các bị cáo trên, hơn 180 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về các tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo: Phó Đức Nam và Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo cáo trạng, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người bàn bạc, thống nhất để Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, dùng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các trang web được đặt tên tiếng Anh giống tên những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển cho Nam. Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Tuy nhiên, các trang web này được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng thực chất giao dịch với chủ sàn; khi khách hàng thua lỗ, chủ sàn hưởng số tiền đó.

Cơ quan điều tra xác định Nam bàn bạc với Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại dùng cho ứng dụng Zoiper.

Nhóm này mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của bị hại.

Nam thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, tuyển nhân viên làm việc trong các bộ phận hoạt động độc lập nhưng hỗ trợ chặt chẽ cho nhau, tạo thành hệ thống nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nam được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hơn 900 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng. Để hợp thức hóa tiền, Nam mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng cùng 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (quê Nghệ An) và Nguyễn Thị Nam (quê Bắc Ninh) giúp đường dây của Phó Đức Nam rửa 318 tỷ đồng. Từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022, có 232 bị hại chuyển 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối của Nam.