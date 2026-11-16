Shark Bình lĩnh 10 năm tù, bạn gái Mr Pips lĩnh 9 năm tù cùng về tội 'Rửa tiền'

Sau gần 3 tuần xét xử và nghị án, chiều 16/11, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.

Thay mặt Hội đồng xét xử, Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà tuyên án.

Theo phán quyết của HĐXX, bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Hai bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị tuyên phạt tù chung thân sau khi tổng hợp hình phạt về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, bố mẹ của Phó Đức Nam, lần lượt bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù và 5 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”.

Shark Bình bị xác định rửa tiền gần 320 tỉ đồng

Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2019, các sàn giao dịch trong hệ thống của Phó Đức Nam sử dụng ví điện tử Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, tiếp nhận tiền đầu tư của khách hàng. Từ tháng 6/2020, Công ty cổ phần Ngân Lượng nhiều lần nhận được công văn của cơ quan Công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan đến những sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Mặc dù biết các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo duy trì dịch vụ thanh toán để tiếp tục thu phí. Đồng thời, bị cáo chỉ đạo hai cấp dưới phối hợp với phía các sàn giao dịch, sử dụng dữ liệu của ví điện tử khác để trả lời yêu cầu xác minh của cơ quan Công an.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỉ đồng qua hệ thống Ngân Lượng để nạp vào các sàn giao dịch của nhóm Phó Đức Nam. Đây là số tiền liên quan đến hành vi rửa tiền mà Nguyễn Hòa Bình phải chịu trách nhiệm.

Tại phiên tòa, Nguyễn Hòa Bình khai không trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc với Phó Đức Nam và chỉ biết đến Nam qua báo chí khi vụ án bị phát hiện.

Khi được xét hỏi về việc Công ty Ngân Lượng nhận hơn 20 công văn của cơ quan Công an nhưng vẫn chuyển yêu cầu xác minh cho phía các sàn giao dịch chuẩn bị dữ liệu trả lời, bị cáo Bình thừa nhận việc làm này nhằm giữ khách hàng lớn, tăng doanh thu.

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hòa Bình từ 9 đến 10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Rửa tiền".

Bạn Phó Đức Nam rửa tiền hơn 384 tỉ đồng

Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) đã giúp Nam chuyển đổi hơn 384 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội thành bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thanh Tâm được Phó Đức Nam giao quản lý tiền mặt, vàng, ngoại tệ và nhiều tài sản có giá trị. Trong quá trình chung sống, Tâm đã bàn bạc, thống nhất với Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua tài sản.

Cụ thể, Tâm phối hợp với Nguyễn Thị Thủy (mợ Phó Đức Nam), sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty cổ phần Tech Invest để thực hiện giao dịch mua bán 15 bất động sản, tổng trị giá khoảng 218,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Tâm còn sử dụng khoảng 25,1 tỉ đồng để mua 1 triệu USD và giao tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng trị giá hơn 141 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát công bố các tài liệu, chứng cứ thể hiện Tâm trực tiếp tham gia quản lý, giao nhận tiền, vàng và ngoại tệ. Theo lời khai tại cơ quan điều tra, mỗi khi cần giao nhận tài sản, Nam lập nhóm Telegram gồm Nam, Tâm và người trực tiếp giao nhận. Sau khi hoàn tất giao dịch, Nam chỉ đạo xóa nhóm.

Tại phiên tòa, Tâm cho rằng chỉ nhận thức được hoạt động lừa đảo của Nam sau khi Bùi Trung Đức bị bắt. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát bác bỏ quan điểm này trên cơ sở các lời khai và tài liệu thu thập trong quá trình điều tra.

Khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, Cơ quan điều tra thu giữ khoảng 78 kg vàng, 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD cùng nhiều đồng hồ, túi xách hàng hiệu.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 9 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Cùng tội danh "Rửa tiền", cơ quan tố tụng xác định 2 bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ của Phó Đức Nam) đã sử dụng tiền do con trai phạm tội mà có để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Theo đó, hai bị cáo liên quan đến việc mua 5 bất động sản với tổng giá trị hơn 165 tỉ đồng. Đáng chú ý, sau khi biết tin Phó Đức Nam bị bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đã đến ngân hàng rút 145 tỉ đồng, sử dụng để mua vàng, đô la Mỹ rồi gửi nhờ nhiều người cất giữ.

Trong quá trình xét xử, hai bị cáo cho rằng một phần tài sản bị thu giữ là tài sản riêng của vợ chồng, gồm khoảng 40 tỉ đồng, 34 cây vàng, 9 bất động sản cùng các tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát công bố kết quả xác minh cho thấy thu nhập của hai bị cáo dao động từ 30 đến 35 triệu đồng/tháng, không đủ để tích lũy khối tài sản có giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Kiến nghị tiếp tục điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm

Trong bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội kiến nghị Cơ quan điều tra và VKSND TP Hà Nội khẩn trương tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng, hành vi phạm tội và tài sản đã được tách ra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án, cũng như những nội dung HĐXX chuyển đến để tiếp tục làm rõ.

Đặc biệt, HĐXX đề nghị tập trung điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng thuộc những bộ phận do Bùi Trung Đức, Đặng Hoàng Liên Anh, Vương Phương Anh và các đối tượng khác vận hành; những người có dấu hiệu che giấu, không tố giác tội phạm, chứa chấp tội phạm, rửa tiền và các cá nhân liên quan.

Quang cảnh HĐXX tuyên án.

Việc tiếp tục điều tra nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tránh bỏ lọt người, lọt tội; đồng thời thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị xét xử, HĐXX đã nhận được đơn tố giác tội phạm, đơn đề nghị xác định tư cách bị hại, yêu cầu bồi thường thiệt hại cùng các tài liệu liên quan của hơn 100 cá nhân. Những người này cho rằng mình bị thiệt hại khi tham gia các sàn giao dịch chứng khoán liên quan đến các bị cáo trong vụ án.

Tuy nhiên, do giới hạn xét xử theo quy định tại Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự, HĐXX không thể đưa những người này tham gia tố tụng trong vụ án đang được xét xử.

Để xác định họ có phải là bị hại hay không, số tiền bị chiếm đoạt và các tình tiết liên quan, HĐXX đã chuyển toàn bộ đơn, tài liệu kèm theo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

Bên cạnh đó, HĐXX đề nghị những người bị thiệt hại tại các sàn giao dịch chứng khoán liên quan đến các bị cáo trong vụ án, hoặc những bị hại còn bị chiếm đoạt tiền tại các sàn giao dịch khác nhưng chưa được xem xét trong giai đoạn 1, gửi đơn và liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (PC02) để được tiếp nhận, xem xét, giải quyết và bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.