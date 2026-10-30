Shark Bình khai tại tòa: Chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của mình gây ra

Sáng nay (30/10), tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các bị cáo khác, HĐXX dành thời gian thẩm vấn nhóm bị cáo phạm tội Rửa tiền.

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm tội và bị cơ quan công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví ngân lượng của các sàn này hoạt động. Đồng thời, ông Bình chỉ đạo hai nhân viên này trao đổi với Mr Pips và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an.

Việc này nhằm gây cản trở việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng nêu trên. Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Thạch Thảo

Lời khai của Shark Bình

Tại tòa, Shark Bình khai nhận với thái độ bình tĩnh. Bị cáo thừa nhận cáo buộc và trình bày đã khởi nghiệp với Công ty Ngân lượng từ năm 2018. Do bị cáo còn quản lý khoảng 40 công ty khác nên rất bận, cũng không quá sâu sát với Công ty Ngân Lượng.

Đối với Công ty Ngân lượng, bị cáo đưa ra chủ trương phải xem xét thấu đáo các khiếu kiện, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Thời gian đầu, có một số khách hàng là những nhà đầu tư trên các sàn của Phó Đức Nam, bị cáo không để ý lắm. Nhưng sau đó, số lượng khách hàng tăng dần, công ty của Phó Đức Nam trở thành khách hàng lớn của Công ty Ngân Lượng.

Theo trình bày của bị cáo Nguyễn Hòa Bình, sau khi các nhà đầu tư trên các sàn của Phó Đức Nam tăng về số lượng, Công ty của Mr Pips trở thành khách hàng lớn thì Công ty Ngân lượng có chính sách chăm sóc, hỗ trợ đặc biệt và bị cáo Tâm được giao nhiệm vụ chăm sóc khách hàng này.

Từ đây, hai bên mới bắt đầu gặp gỡ, trao đổi. Sau này, nhiều nhà đầu tư trên các sàn của Phó Đức Nam bắt đầu có khiếu nại, bị cáo thấy không ổn.

Shark Bình trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: CTV

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Mr Pips và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an, Shark Bình trình bày: “Nếu không làm thì các bị cáo đã không có ngày hôm nay”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai, chưa từng gặp Phó Đức Nam. “Thời điểm đó bị cáo không biết có người là Mr Pips tồn tại trên đời, cho đến khi anh ta bị bắt, báo chí đưa tin thì bị cáo mới biết Mr Pips là khách hành của mình”, Shark Bình khai.

Trước câu hỏi của Thẩm phán Trần Nam Hà rằng, nếu các bị cáo không hỗ trợ Mr Pips thì liệu có thể ngăn chặn hành vi phạm tội của người này hay không, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận điều đó là đúng.

HĐXX tiếp tục hỏi Shark Bình cảm thấy thế nào về việc bị truy tố.

Bị cáo Bình trả lời: “Bị cáo nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Bị cáo tự nhủ dám làm, dám chịu. Thôi thì hoan hỉ, chấp nhận đi tù... Bị cáo chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của mình gây ra”.

HĐXX hỏi: Biết đâu HĐXX không kết tội bị cáo thì sao? Bị cáo Bình đáp: “Bị cáo có số đi tù nên chấp nhận”.

Sau đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình định trình bày đôi lời về sự vấp ngã của mình nhưng bị thẩm phán ngắt lời, cho biết bị cáo sẽ có thời gian trình bày sau.

Trả lời thấm vấn, hai nhân viên của ông Bình trình bày, họ đều chỉ làm theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Hòa Bình, mong được hưởng lượng khoan hồng. Bị cáo Nam nghẹn ngào khóc, mong được sớm trở về chăm sóc con nhỏ và bố mẹ già.