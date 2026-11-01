Shark Bình khai nhận được nhiều khiếu nại và công văn của công an về sàn giao dịch của Mr Pips

Xin giảm nhẹ hình phạt cho hai cấp dưới

Chiều 31/10, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội dành thời gian cho luật sư tham gia xét hỏi 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.

Xuyên suốt phần hỏi, các luật sư tập trung chính vào các hành vi của thân chủ. Đồng thời, họ đề nghị thân chủ liệt kê thành tích, tình tiết mới để tòa xem xét lượng hình.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cho biết hệ thống ví điện tử Ngân lượng có liên kết với nhiều ngân hàng, cung cấp dịch vụ thanh toán cho số lượng lớn khách hàng. Các sàn giao dịch của Phó Đức Nam ban đầu đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán qua ví Ngân lượng như những khách hàng thông thường khác.

Theo Shark Bình, “cỗ máy” lừa đảo của Nam sau một thời gian sử dụng dịch vụ thanh toán Ngân lượng, phát sinh nhiều khiếu nại của khách hàng.

Không chỉ nhận được phản ánh từ người sử dụng dịch vụ, Ngân Lượng còn tiếp nhận các đơn thư, công văn từ cơ quan công an liên quan đến hoạt động của những sàn giao dịch này. Nhận thấy nhiều “tố cáo”, Shark Bình cho hay đã yêu cầu cấp dưới cho dừng giao dịch đối với các sàn của Phó Đức Nam tại ví Ngân lượng.

Trả lời tiếp các câu hỏi của luật sư, Shark Bình còn đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết để giảm nhẹ đối với hai cấp dưới là bị cáo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm.

"Riêng Tâm đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng và vừa phẫu thuật cắt ung thư tuyến giáp nên trong tình trạng sức khỏe yếu, khó khăn, bị cáo kính mong HĐXX xem xét tình tiết này", Shark Bình bày tỏ.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình.

Có nhiều phản ánh, khiếu nại từ khách hàng của Mr Pips

Cùng trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Nam xác nhận trong quá trình vận hành hệ thống thanh toán, công ty đã nhận được những phản ánh, khiếu nại từ nhóm khách hàng tham gia các sàn giao dịch của Phó Đức Nam.

Theo trình bày của Nam, sau khi nắm được sự việc, Shark Bình có những chỉ đạo riêng đối với xử lý khiếu nại liên quan đến nhóm khách hàng này. Cụ thể, Shark Bình yêu cầu cấp dưới phải theo sát, xem xét và giải quyết các phản ánh nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Bị cáo Trần Thị Thanh Tâm cho hay, từ năm 2022, Shark Bình đã chỉ đạo đóng toàn bộ các ví điện tử của Phó Đức Nam tại cổng thanh toán Ngân lượng do phát sinh những phản ánh từ cơ quan chức năng.

Trả lời xét hỏi hôm trước, Shark Bình khai Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó Mr Pips chỉ là một khách hàng. Bị cáo khẳng định trước khi vụ án bị phát hiện, bản thân không quen biết, chưa từng gặp gỡ và không biết Mr Pips là ai.

Shark Bình giải thích, khi doanh số giao dịch của khách hàng tăng cao, họ sẽ được xếp vào nhóm khách hàng lớn và hưởng chính sách chăm sóc riêng, có nhân viên chuyên trách hỗ trợ. Tuy nhiên, mọi hoạt động vẫn phải tuân thủ quy định của công ty.

Về việc Ngân Lượng nhận được nhiều đơn thư, phản ánh liên quan đến dòng tiền giao dịch của các sàn ngoại hối, Shark Bình khai đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Bị cáo khẳng định không câu kết, thỏa thuận gì với Mr Pips. Chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips, bị cáo mới biết người này cũng là khách hàng của mình.

Shark Bình bị cáo buộc điều hành Ví Ngân lượng - cổng thanh toán điện tử được các nhà đầu tư ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips) dùng để nạp, rút tiền.

Ví của Shark Bình được hưởng 1 - 2,5% phí nạp rút của khách. Khi cơ quan điều tra có hàng chục công văn yêu cầu cung cấp thông tin do có dấu hiệu đáng ngờ, ông Shark Bình không hợp tác mà chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam "phím" cho Phó Đức Nam để làm số liệu giả để gửi đi.

Theo cơ quan tố tụng, sự bất minh của Shark Bình đã tiếp tay cho Phó Đức Nam rửa 319 tỷ đồng qua Ví Ngân lượng.