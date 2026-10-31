Shark Bình khai lý do ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn giao dịch của Mr Pips

Chiều 31/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong ngày làm việc thứ 6 (31/10), HĐXX dành toàn bộ thời gian để các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo.

Hội đồng xét xử. Ảnh: H.Nguyên

Ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn của Mr Pips từ năm 2022

Cuối giờ chiều cùng ngày, các luật sư tập trung xét hỏi nhóm bị cáo liên quan đến hành vi “Rửa tiền” tại Công ty Cổ phần Ngân Lượng (Công ty Ngân Lượng).

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng, cho biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam từng thuộc nhóm khách hàng có doanh thu cao, mang lại lợi nhuận tốt cho công ty.

Luật sư đặt câu hỏi lý do vì sao năm 2022, với tư cách Chủ tịch HĐQT, bị cáo lại chỉ đạo ngừng toàn bộ dịch vụ thanh toán đối với các ví điện tử liên quan đến các sàn giao dịch của Phó Đức Nam?

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Bình khai quyết định này xuất phát từ những lo ngại về rủi ro pháp lý.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Ảnh: H.Nguyên

Theo lời khai của Nguyễn Hòa Bình, khoảng tháng 2 - 3/2022, bị cáo được nhân viên báo cáo về việc các sàn giao dịch của Phó Đức Nam nhiều lần nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan Công an. Nhận thấy nhóm khách hàng này tiềm ẩn rủi ro, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Công ty Ngân Lượng ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán.

“Thấy có vẻ rắc rối và rủi ro nên bị cáo đã chỉ đạo công ty ngừng cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này để đảm bảo tính an toàn của hệ thống và ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai cho khách hàng”, bị cáo Bình khai.

Khi luật sư hỏi lại việc ngừng cung cấp dịch vụ có nhằm hạn chế rủi ro, tránh gây thiệt hại cho khách hàng hay không, bị cáo Nguyễn Hòa Bình xác nhận là đúng.

Liên quan đến mức phí dịch vụ, luật sư đề cập việc Công ty Ngân Lượng áp dụng mức phí 2,5% đối với giao dịch nạp tiền và 1% cộng 1.000 đồng đối với giao dịch rút tiền, đồng thời hỏi đây là mức phí chung hay là mức phí được áp dụng riêng cho các sàn giao dịch của Phó Đức Nam?

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai báo trước tòa. Ảnh: H.Nguyên

Trả lời câu hỏi này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình biết đây là mức phí được niêm yết công khai, áp dụng chung đối với nhóm khách hàng sử dụng loại hình dịch vụ này, không phải mức phí riêng dành cho các sàn giao dịch của Nam.

Theo bị cáo Bình, khi Phó Đức Nam gặp nhân viên Công ty Ngân Lượng để đề nghị giảm phí giao dịch, công ty cũng không đồng ý vì không có cơ sở áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt.

Đã nộp lại 5,7 tỉ đồng tiền phí giao dịch và xin giảm nhẹ hình phạt cho hai nhân viên

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả, luật sư hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình về việc trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã chỉ đạo Công ty Ngân Lượng nộp lại 5,7 tỉ đồng tiền phí thu được từ các giao dịch liên quan đến các sàn của Phó Đức Nam?

Trả lời trước tòa, Nguyễn Hòa Bình xác nhận ngay trong giai đoạn điều tra đã chỉ đạo công ty nộp lại toàn bộ số tiền được xác định là hưởng lợi từ nhóm khách hàng Phó Đức Nam. Bị cáo Bình còn cho biết, nếu quá trình xác minh tiếp tục phát hiện những khoản phí giao dịch phát sinh chưa được thống kê, bản thân sẽ tiếp tục chỉ đạo công ty nộp bổ sung.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: H.Nguyên

Cũng tại phiên tòa, trả lời câu hỏi về hoạt động kinh doanh của Công ty Ngân Lượng, bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho biết, từ năm 2009 đến nay, hệ thống cổng thanh toán trung gian và ví điện tử Ngân Lượng đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng, trong đó có các cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp lớn.

Theo lời khai của bị cáo, một số khách hàng được công ty miễn phí dịch vụ. Điển hình là Cổng Dịch vụ công quốc gia, được Ngân Lượng cung cấp dịch vụ thanh toán miễn phí trong nhiều năm.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho rằng, trong số lượng lớn khách hàng mà công ty phục vụ, việc phát sinh một khách hàng có hoạt động vi phạm pháp luật, khiến doanh nghiệp và những người liên quan bị ảnh hưởng là điều đáng tiếc.

“Trong hàng chục nghìn khách hàng tốt nhưng dính phải một khách hàng xấu như thế này, bị ảnh hưởng và liên lụy cũng rất đáng tiếc”, bị cáo Bình trình bày.

Cuối phần xét hỏi, luật sư đề cập việc trong số các bị cáo của vụ án có hai người từng là nhân viên Công ty Ngân Lượng, đồng thời hỏi Nguyễn Hòa Bình về nhận thức, suy nghĩ của bị cáo sau quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Trả lời trước tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình nhắc đến hai bị cáo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, đều là những nhân viên làm công ăn lương, có nhiều năm gắn bó với Công ty Ngân Lượng.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: H.Nguyên

Theo bị cáo Bình, hai nhân viên này làm việc với mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công việc đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Bị cáo Bình cho rằng hai nhân viên đều làm việc theo sự chỉ đạo, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết liên quan để giảm nhẹ hình phạt.

Đáng chú ý, đối với bị cáo Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Hòa Bình trình bày rằng, theo thông tin bản thân được biết, bị cáo Tâm có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời vừa trải qua ca phẫu thuật liên quan đến bệnh ung thư tuyến giáp, hiện sức khỏe gặp nhiều khó khăn.

Từ những hoàn cảnh trên, Nguyễn Hòa Bình đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe cũng như vai trò của hai nhân viên trong vụ án để áp dụng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm.