Shark Bình khai không quen biết Mr Pips

Ngày 30/10, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và 187 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.

HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) liên quan đến hành vi "Rửa tiền" cho Phó Đức Nam.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và đồng phạm tại tòa.

Shark Bình khai bản thân quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ liên quan đến công nghệ, không thể sát sao hết được, nên chỉ đưa ra chủ trương hoạt động. Công ty Ngân lượng cũng có chủ trương tuyệt đối đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, khi nhận được kiến nghị, phản ánh, phải giải quyết triệt để.

"Ngân lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng và Phó Đức Nam chỉ là một trong số khách hàng. Do đó, bị cáo hoàn toàn không biết Nam, cũng chưa từng gặp gỡ Nam trước đó, không biết người này là ai. Khi doanh số của Nam qua Công ty Ngân lượng tăng cao, sẽ được vào nhóm khách hàng lớn, lúc này theo chính sách Công ty Ngân lượng, khách hàng lớn sẽ được chăm sóc đặc biệt, có nhân viên chăm sóc riêng, nhưng hoạt động vẫn phải đảm bảo quy định", bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai

Về sau Công ty Ngân lượng nhận nhiều đơn tố cáo, kiến nghị về việc huy động dòng tiền liên quan đến công ty của Phó Đức Nam, thì bị cáo Bình đã chỉ đạo rà soát kỹ, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

"Bản thân không câu kết, thỏa thuận gì với Nam, chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips, thì lúc này bị cáo mới biết người này cũng là khách hàng của mình", Shark Bình khai.

HĐXX đặt giả thiết trong trường hợp khi nhận được phản ánh mà bị cáo tra soát kỹ thì sẽ không xảy ra kết cục như hôm nay? Bình thừa nhận đúng như vậy và cho biết Nam là khách hàng lớn, bản thân cũng vì lợi nhuận cho công ty.

"Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi", Bình nói tại tòa. HĐXX cho hay: "Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?", bị cáo Bình đáp: "Số bị cáo đi tù rồi".

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc giúp đường dây của Phó Đức Nam rửa tiền.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), đã có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.