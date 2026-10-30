'Shark' Bình khai gì về hành vi rửa tiền hơn 318 tỷ đồng cho Mr Pips?

Sáng 30/10, tại phiên tòa xét xử “trùm” lừa đảo Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh) và 87 đồng phạm, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng) thừa nhận hành vi bị truy tố là đúng, nhận thức rõ trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận phán quyết của pháp luật.

Viện kiểm sát cáo buộc Mr Pips cầm đầu thực hiện 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối, chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng. Mr Pips đã rửa tiền để che giấu nguồn gốc số tiền hưởng lợi bất hợp pháp. Trong đó, Công ty Ngân Lượng của bị cáo Bình bị xác định, đã rửa tiền hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Mr Pips.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình).

Tại tòa, bị cáo Bình trình bày, ví Ngân lượng có cả chục ngàn khách hàng, gồm các công ty của Mr Pips. Ban đầu, bị cáo không biết Mr Pips là ai và đến năm 2024 thông qua truyền thông mới biết đến danh tính của nhân vật này và cũng biết Mr Pips là khách hàng của mình.

Hai bị cáo là nhân viên của bị cáo Bình khai, có nhận được khoảng 20 công văn từ cơ quan điều tra đề nghị phối hợp cung cấp thông tin các công ty của Mr Pips.

Thông thường, nhân viên sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống để kiểm tra, soạn thảo trả lời. Nhưng riêng trường hợp của Mr Pips, họ được bị cáo Bình chỉ đạo cứ lấy thông tin từ phía Mr Pips cung cấp để đưa vào nội dung công văn, không cần trích xuất dữ liệu.

Bị cáo Bình xác nhận các lời khai của hai bị cáo trên, đồng thời khẳng định, luôn quán triệt nhân viên yêu cầu phía Mr Pips phải giải quyết triệt để khi người thanh toán có khiếu nại, bởi quyền lợi của họ phải được đặt lên trên hết.

Chủ tọa Trần Nam Hà chất vấn: “Vì sao lại giao nhân viên nhận thông tin từ Mr Pips để trả lời các công văn của cơ quan điều tra thay vì trích xuất dữ liệu?”. Bị cáo Bình khai, ban đầu các công ty của Mr Pips cũng như bao khách hàng khác, nhưng sau này số lượng giao dịch ngày càng khủng, nhóm công ty được đưa vào danh sách khách hàng lớn, có những chính sách chăm sóc đặc biệt.

Do hệ thống ví Ngân lượng có rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp về công nghệ, đổi mới sáng tạo nên thời gian đầu thường bị nghi ngờ có vấn đề, vì thế mới có việc trao đổi qua lại để nắm rõ thông tin.

Chủ tọa tiếp tục chất vấn: “Ngoài lý do trên thì có nguyên nhân là công ty của bị cáo muốn giữ chân khách hàng, duy trì doanh thu cho công ty hay không?”. Bị cáo Bình thừa nhận có và khai thêm, có giai đoạn cấp dưới của bị cáo báo cáo đơn từ đối với hệ thống công ty của Mr Pips gửi về rất nhiều. Bị cáo thấy rủi ro quá nên từng chỉ đạo nhân viên rằng, dù pháp luật không cấm nhưng cần chấm dứt.

Kết thúc phần khai báo, bị cáo Bình thẳng thắn, bị cáo phạm tội thì bị cáo sẵn sàng đối diện với hành vi phạm tội của mình. Bị cáo chấp nhận đi tù.