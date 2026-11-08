Shark Bình: Hệ sinh thái công nghệ thuần Việt có nguy cơ sụp đổ vì vụ Mr Pips

Shark Bình nói doanh nghiệp có nguy cơ sụp đổ

Sáng 8/11, tại TAND Tp.Hà Nội, tiếp tục xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips). Phiên toà diễn ra với phần tự bào chữa của các bị cáo. Tại toà, cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech đã có phần bào chữa cho mình.

Trước đó, bị cáo Bình đang bị VKS đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền, với cáo buộc giúp Mr Pips rửa 320 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua Công ty cổ phần Ngân Lượng (thuộc hệ sinh thái NextTech).

Trước đó, luật sư bào chữa đề nghị HĐXX xem xét mức án nhẹ để bị cáo sớm trở về chăm sóc 4 người con và làm lại cuộc đời. Trong khi đó, luật sư bảo vệ quyền lợi cho 8 bị hại đề nghị mức án 10-12 năm tù.

Shark Bình bị dẫn giải tới toà (Ảnh: Xuân Trung).

Trong phần tự bào chữa, Shark Bình dành nhiều thời gian trình bày về những rủi ro pháp lý đặc thù của lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và đề nghị HĐXX cân nhắc khi lượng hình.

Bị cáo trình bày bản thân bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ từ năm 2001, trải qua nhiều mô hình kinh doanh. Ông ví những người khởi nghiệp như đi khai hoang, phải đối mặt với "bão tố, rừng thiêng nước độc", trong đó có cả những khoảng trống và rủi ro pháp lý.

Dẫn trường hợp Công ty Ngân Lượng do mình khởi nghiệp năm 2008, Shark Bình cho biết đến năm 2017, doanh nghiệp mới chính thức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Trong 9 năm trước đó, công ty nhiều lần bị cơ quan chức năng hiểu lầm là vi phạm pháp luật do có người lợi dụng ví điện tử để nhận tiền lừa đảo.

Từ trải nghiệm này, bị cáo thừa nhận từng ngộ nhận các sàn Forex của Phó Đức Nam cũng là mô hình công nghệ tài chính mới, chưa được cấp phép, chứ không phải hoạt động bị pháp luật cấm.

Shark Bình cho rằng cần phân biệt giữa hoạt động kinh doanh công nghệ mới với việc lợi dụng công nghệ để phạm pháp, bởi một sản phẩm hợp pháp vẫn có thể bị sử dụng sai mục đích.

Bị cáo dẫn lời khai của một bị hại cho biết nhân viên trong đường dây Mr Pips từng quảng cáo việc sử dụng cổng thanh toán Ngân Lượng nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng yên tâm nạp tiền. Theo Shark Bình, đây là hành vi lợi dụng uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.

Nói về những thiệt hại khi vướng vào vụ án, Shark Bình cho biết Ngân Lượng là sản phẩm ông dành nhiều tâm huyết xây dựng, từng phục vụ hàng vạn khách hàng, trong đó có nhiều tổ chức lớn và cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, chỉ vì vướng vào một "khách hàng xấu", doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động. Hàng chục nghìn khách hàng có thể phải chuyển sang nhà cung cấp khác, trong khi hệ sinh thái công nghệ thuần Việt được xây dựng gần 20 năm có nguy cơ thiệt hại 80-90%.

Bị cáo cho rằng đây là tổn thất rất lớn, không kém hình phạt tù, đồng thời đề nghị HĐXX cân nhắc tinh thần khuyến khích đổi mới sáng tạo tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị khi lượng hình.

Về trách nhiệm tài chính, Shark Bình khẳng định đã nộp khắc phục toàn bộ khoản phí Công ty Ngân Lượng thu được từ việc cung cấp dịch vụ cho hệ thống của Phó Đức Nam ngay trong giai đoạn điều tra.

Phản bác đề nghị tăng mức án lên 10-12 năm tù của luật sư bảo vệ bị hại, bị cáo cho rằng việc đề nghị xử nặng hơn đối với người đã tự nguyện khắc phục hậu quả có thể làm giảm động lực khắc phục của những người khác.

Cuối phần tự bào chữa, Shark Bình giải thích về thái độ vui vẻ, lạc quan trong suốt những ngày xét xử, khiến một số bị hại và luật sư không hài lòng.

Bị cáo cho biết đã bị tạm giam hơn một năm, trải qua nhiều trạng thái cảm xúc từ thất vọng, buồn chán đến căng thẳng. Khi xác định có thể phải chịu mức án tù dài, ông lựa chọn giữ tinh thần lạc quan để tránh suy sụp, ảnh hưởng sức khỏe.

"Đi tù rồi cũng chẳng có gì để mất ngoài mỗi cái tinh thần", Shark Bình nói, đồng thời giải thích việc giữ thái độ vui vẻ còn nhằm tự động viên bản thân và những người cùng cảnh ngộ.

Bị cáo gửi lời xin lỗi, mong các bị hại và luật sư thông cảm cho cách thể hiện của mình tại phiên tòa. Kết thúc phần trình bày, Shark Bình cảm ơn VKS đã ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị cho hai nữ nhân viên cấp dưới tại Công ty Ngân Lượng được hưởng án treo.

Bố mẹ Mr Pips làm bác sĩ, không thể có tài sản trăm tỷ đồng

Cũng tại phiên tòa, đại diện VKSND Tp.Hà Nội đối đáp quan điểm bào chữa của luật sư cho hai bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (là bố mẹ Mr Pips) liên quan nguồn gốc khối tài sản bị thu giữ, phong tỏa.

Trước đó, luật sư đề nghị HĐXX giải phong tỏa, trả lại cho vợ chồng ông Thắng 34 cây vàng SJC, hơn 40 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi tiết kiệm cùng 9 bất động sản, cho rằng đây là tài sản riêng được tích lũy, đầu tư hợp pháp qua nhiều năm.

Luật sư bào chữa lập luận, vợ chồng ông Thắng chỉ làm theo yêu cầu của con vì tình cảm gia đình, không biết Nam kiếm tiền từ hoạt động phạm pháp.

Đối đáp, đại diện VKS công bố kết quả xác minh thu nhập của hai bị cáo. Theo đó, ông Thắng làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hưởng lương khoảng 30 triệu đồng/tháng; bà Liễu là bác sĩ tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro, thu nhập trung bình 1.400 USD/tháng.

Phiên toà diễn ra trực tiếp tại TAND Tp.Hà Nội kết hợp trực tuyến với Trại giam số 1, Công an Tp.Hà Nội (Ảnh:Xuân Trung).

Theo tính toán của VKS, tổng thu nhập hai vợ chồng chưa đến một tỷ đồng mỗi năm, chưa trừ chi phí sinh hoạt, không tương xứng với khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan công tố cho rằng có đủ căn cứ xác định tiền dùng để mua bất động sản, vàng và gửi tiết kiệm có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội của Phó Đức Nam.

Đáng chú ý, VKS dẫn lời khai của ông Thắng trong hồ sơ điều tra, thể hiện từ năm 2020-2021, bị cáo đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường khi con trai liên tục mua sắm tài sản đắt tiền, trong đó có căn hộ tại Masteri Thảo Điền trị giá 20,5 tỷ đồng, nhiều siêu xe và đồng hồ xa xỉ.

Vợ chồng ông Thắng từng lo lắng, khuyên Nam dừng kinh doanh sàn chứng khoán phái sinh vì sợ vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, cuối năm 2021, đầu năm 2022, khi Nam mua hai căn hộ tại dự án tháp Crown Hàng Bài (Hà Nội) với tổng giá trị hợp đồng 266 tỷ đồng, ông Thắng thừa nhận lo sợ công việc của con trai vi phạm pháp luật mới có nguồn tiền lớn như vậy.

Theo VKS, những lời khai này cho thấy bố mẹ Nam từng nghi ngờ nguồn gốc tài sản của con, nhưng ông Thắng vẫn tiếp tục đứng tên, thực hiện giao dịch bất động sản theo đề nghị của Nam.

Cơ quan công tố giữ quan điểm hành vi của ông Thắng, bà Liễu đủ yếu tố cấu thành tội Rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức, đề nghị mức án 6-7 năm tù đối với mỗi bị cáo.

Phiên toà vẫn đang tiếp tục.