Shark Bình cười tươi khi đến tòa, đối diện cáo buộc rửa tiền 320 tỷ đồng

Sáng 26/10, Shark Bình tươi cười khi được dẫn giải đến TAND TP Hà Nội, nơi ông cùng Mr Pips và 186 bị cáo hầu tòa trong vụ án lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng. Ông Bình bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng qua ví điện tử Ngân Lượng.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây: