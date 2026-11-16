Shark Bình bị tuyên phạt 10 năm tù trong vụ án liên quan Mr Pips

Chiều 16/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt mức án 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngân Lượng, về tội "Rửa tiền" trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Trong vụ án này, liên quan đến đường dây, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam cầm đầu, một "mắt xích" quan trọng cũng đã cơ quan tố tụng làm rõ. Đó chính là dòng tiền "chảy qua" ví điện tử Ngân Lượng của công ty do Nguyễn Hòa Bình làm chủ.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Ảnh: Đinh Hà.

Cáo trạng xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, 232 bị hại chuyển hơn 318 tỷ đồng qua các tài khoản liên quan Công ty Ngân Lượng của Shark Bình để nạp vào các sàn trong hệ thống lừa đảo của Mr Pips.

Theo VKS, khi cơ quan công an gửi công văn xác minh, Shark Bình biết các sàn có dấu hiệu vi phạm nhưng vẫn để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Bị cáo này còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng dữ liệu của ví khác để trả lời cơ quan chức năng.

Khi được nói lời sau cùng tại tòa, Shark Bình cho biết bản thân nhận được bài học sâu sắc rằng "không phải việc gì pháp luật chưa cấm cũng đồng nghĩa với việc có thể tùy ý thực hiện".

Bị cáo nhận thức trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, mỗi cá nhân, doanh nghiệp cần thận trọng, chủ động nhận diện và cân nhắc rủi ro pháp lý, bởi chỉ một sai phạm nhỏ cũng có thể khiến công sức gây dựng nhiều năm sụp đổ.

Từ bài học của mình, Shark Bình nhắn nhủ những người trẻ chuẩn bị bước vào thị trường lao động cần tìm hiểu kỹ lĩnh vực hoạt động, tính chất công việc và hoạt động thực tế của doanh nghiệp dự định ứng tuyển, bên cạnh vị trí, mức lương hay cơ hội phát triển.

Theo Shark Bình, bản án dành cho mình và Công ty Ngân Lượng có thể trở thành lời cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp và người lao động về việc ý thức rõ hơn việc tuân thủ pháp luật.

Bị cáo bày tỏ mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh quá trình tố tụng để các bị cáo sớm được chuyển đến nơi chấp hành án, có điều kiện lao động cải tạo, học tập, nghiên cứu để sau khi trở về tiếp tục đóng góp cho xã hội.