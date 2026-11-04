Shark Bình bị đề nghị từ 9-10 năm tù cho tội rửa tiền

Sau phần xét hỏi kéo dài nhiều ngày, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Trong đó, viện kiểm sát đề nghị xử phạt Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, 9-10 năm tù về tội rửa tiền.

Cùng tội danh này, hai nhân viên của Ngân Lượng là Nguyễn Thị Nam (39 tuổi, phụ trách bộ phận vận hành) và Trần Thị Thanh Tâm (33 tuổi, phụ trách chăm sóc khách hàng) bị đề nghị cùng bị đề nghị 30-36 tháng tù cho hưởng án treo. Công an yêu cầu xác minh một ví điện tử, Ngân Lượng dùng dữ liệu ví khác để trả lời

Theo cáo trạng, để nhận tiền của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam mở tài khoản ví điện tử tại nhiều đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân Lượng do Shark Bình làm chủ tịch HĐQT.

Năm 2019, sàn giao dịch GKFX mở ví tại Ngân Lượng. Đầu năm 2020, Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của GKFX để liên hệ với nhân viên Ngân Lượng, đàm phán việc hợp tác.

Sau nhiều lần trao đổi, hai bên thống nhất mức phí 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền, còn giao dịch rút tiền áp dụng mức phí 1% cộng thêm 1.000 đồng.

Sau đó, Phó Đức Nam tiếp tục phát triển nhiều sàn giao dịch khác, kết nối với hệ thống Ngân Lượng để tiếp nhận tiền từ người tham gia đầu tư.

Đáng chú ý, từ tháng 6-2020, Ngân Lượng liên tục nhận được công văn của cơ quan công an tại nhiều địa phương yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch nhận tiền liên quan những sàn ngoại hối của Mr Pips.

Nguyễn Thị Nam, người phụ trách bộ phận vận hành, báo cáo sự việc với Shark Bình. Viện kiểm sát cáo buộc dù biết các sàn đang bị công an xác minh, có hoạt động vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn muốn duy trì dịch vụ thanh toán để tiếp tục thu phí giao dịch.

Không chỉ vậy, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo hai cấp dưới không cung cấp dữ liệu thực tế của những ví điện tử đang bị xác minh.

Theo cáo trạng, mỗi khi nhận được công văn của công an, Nguyễn Thị Nam chuyển thông tin cho Trần Thị Thanh Tâm. Tâm liên hệ với nhân viên phía Mr Pips, thông báo việc công an đang xác minh và yêu cầu cung cấp dữ liệu giao dịch của một ví điện tử khác.

Dữ liệu này sau đó được chuyển ngược về Ngân Lượng để Nguyễn Thị Nam chuẩn bị văn bản phúc đáp.

Đáng chú ý, tài liệu trả lời vẫn thể hiện thông tin những người bị hại đã nạp tiền, nhưng lịch sử rút tiền lại được thay bằng số liệu do phía sàn giao dịch cung cấp, không phải dữ liệu thực tế của ví đang bị công an xác minh.

Theo cáo trạng, các công văn trả lời đều phải được Shark Bình xem xét, đồng ý trước khi Nguyễn Thị Nam ký nháy, trình tổng giám đốc công ty ký ban hành.

Viện kiểm sát xác định việc cung cấp dữ liệu không đúng thực tế đã gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết dòng tiền của những người bị lừa đảo.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng qua các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan hệ thống Ngân Lượng để đầu tư vào những sàn giao dịch của Mr Pips.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Shark Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phải chịu trách nhiệm về hành vi rửa tiền đối với khoản tiền này.

Trong phần xét hỏi, hai nữ nhân viên đều khai việc chuyển công văn và sử dụng dữ liệu do phía sàn cung cấp để phúc đáp công an được thực hiện theo chỉ đạo của Shark Bình. Trước lời khai của cấp dưới, ông Bình xác nhận những nội dung hai nhân viên trình bày là đúng.

Tuy nhiên, Shark Bình giải thích thời điểm đó bản thân nhìn nhận các sàn ngoại hối là mô hình kinh doanh công nghệ mới, có những hoạt động chưa được cấp phép nhưng không có nghĩa tất cả đều là hành vi phạm pháp.

Ông Bình cũng thừa nhận các sàn của Mr Pips là nhóm khách hàng lớn mà Ngân Lượng muốn duy trì quan hệ để tăng doanh thu từ dịch vụ thanh toán.