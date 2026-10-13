'Shark' Bình bị đề nghị truy tố về 3 tội trong vụ án thứ hai

Cùng vụ án, 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố, trong đó có: Nguyễn Hữu Tuất (Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay); Đỗ Công Diễn (Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô); Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó tổng giám đốc NextTech),…

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình đã cùng các bị can đưa ra những thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

AntEx được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung, thu hút sự quan tâm của nhiều người tham gia thị trường tiền số. Theo thông tin được công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.

“Shark” Bình cùng đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối để nhận và “chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền đặc biệt lớn… Ngoài ra, bị can còn bị cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland (thuộc hệ sinh thái NextTech).

Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Bị can bị quy kết, đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Từ năm 2022 đến tháng 5-2025, Nextland thực hiện bán các bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng, trong đó, gần 45 tỷ đồng không được phản ánh ở sổ sách kế toán theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.

Kết luận điều tra nêu, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, đồng thời không đưa doanh thu phát sinh vào sổ sách kế toán; chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần.

Bình đã nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty TNHH Một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả, thay vì để cá nhân trực tiếp đứng tên nhận khoản tiền này; với số tiền trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, "Shark" Bình được ghi nhận thành khẩn, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Bị can có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra đề nghị buộc các bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của nhà đầu tư AntEx, khắc phục thiệt hại ngân sách liên quan các hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán.

Trước đó, liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips), Shark Bình bị truy tố về tội "Rửa tiền", dự kiến phiên toà mở ngày 26-10.