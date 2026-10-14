Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh trong vụ án liên quan 'đồng tiền số Antex'

Ngày 14/10, sau gần một năm khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand và các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn NextLand.

Bị can Nguyễn Hòa Bình.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn NextLand) về ba tội gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế.

12 bị can còn lại của vụ án có các cá nhân như: Nguyễn Hữu Tuất (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay); Đỗ Công Diễn (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vi Mô); Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech); Nguyễn Hà Thủy (Trưởng phòng thuộc NextTech)...

Theo điều tra, Shark Bình là người có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ - tài chính. Quá trình làm việc, ông Bình đã cùng các bị can khác đưa thông tin gian dối về dự án "Đồng tiền số Antex" để chiếm đoạt tiền nhiều bị hại.

Cáo buộc nêu, trong các tháng cuối năm 2021, các đối tượng cho phát hành khoảng 33,2 tỷ token Antex và bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, qua đó thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).

Dù dự án triển khai không đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông Công ty Nexttech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra Việt Nam đồng để chia nhau. Hành vi của ông Bình phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều hành Công ty CP kinh doanh và đầu tư bất động sản Nextland, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán.

Qua đó, các đối tượng để ngoài lợi nhuận doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng; giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ tại tờ khai quý II/2025 số tiền hơn 119 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, đây là hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Shark Bình cũng bị xác định nhờ các nhân viên đứng tên chủ sở hữu nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức thay ông ta. Theo cơ quan điều tra, hành vi này giúp Shark Bình trốn thuế tổng cộng hơn 38,7 tỷ đồng.

Trong vụ án Mr Pips (Phó Đức Nam) lừa đảo 1.300 tỷ đồng sắp xét xử tại Hà Nội vào ngày 26/10, Shark Bình bị cáo buộc tội danh Rửa tiền. Theo đó, dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng ông Bình vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho phía công an. Mục đích của các đối tượng là muốn tiếp tục cho ví Ngân lượng của sàn forex hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch. Số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là hơn 230 người, với tổng số tiền trên 318 tỷ đồng.