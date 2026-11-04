Shark Bình bị đề nghị mức án 9-10 năm tù, Mr Pips bị đề nghị chung thân

Ngày 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 85 bị cáo khác.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: QH

HĐXX đã kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS trình bày quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là tù chung thân.

Về cùng 2 tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị đề nghị Tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền. Cùng tội danh trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ Lê Khắc Ngọ) mức án 10-11 năm tù.

Bố mẹ của Mr Pips là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.

Trong vụ án trên, chỉ có 2 bị cáo là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam (cùng là nhân viên của Nguyễn Hòa Bình) được Viện kiểm sát đề nghị án treo với mức án là 30-30 tháng.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (cháu họ của Phó Đức Nam) bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

177 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về dân sự, VKS đề nghị Tòa tuyên Mr Pips bồi thường 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter bồi thường hơn 300 tỷ đồng cho các bị hại. Trường hợp khắc phục thừa sẽ lưu giữ đảm bảo cho các vụ án khởi kiện dân sự khác. Nếu không có khiếu kiện, tiếp tục sung công quỹ.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn dụ dỗ bị hại đầu tư chứng khoán quốc tế, Forex, xây dựng một quy trình lừa đảo như kịch bản nhiều lớp, vận hành và phối hợp chặt chẽ với nhau, từ khâu tiếp cận, tạo niềm tin đến giai đoạn chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, trong vụ án này, các bị cáo đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Sau khi khiến bị hại thua lỗ ở một sàn, các bị cáo tiếp tục bàn giao thông tin cho đồng phạm để lôi kéo tham gia sàn khác với lời hứa giúp gỡ lại tiền. Song, kết quả là bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản đến mức kiệt quệ.

Khi biết bị hại không còn khả năng tài chính, các bị cáo cắt liên lạc rồi tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.

Bằng những thủ đoạn tinh vi nêu trên, các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gần 1.560 tỷ đồng của 919 bị hại.

Do tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm của hành vi phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.