Shark Bình bị cáo buộc giúp Mr Pips che giấu dòng tiền 320 tỷ đồng, qua mặt cơ quan điều tra

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án "siêu lừa" Mr Pips và Mr Hunter. Trong đó, nhà chức trách truy tố 188 bị cáo. Dự kiến, các bị cáo sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội vào sáng 26/10 tới đây.

Trong số các bị cáo, Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Phó Đức Thắng (bố của Phó Đức Nam); Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Phó Đức Nam), Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam cùng bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Riêng Phó Đức Tuấn (cháu họ của Phó Đức Nam) bị xét xử tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”...

Đây được đánh giá là vụ án lừa đảo ngoại hối, chứng khoán lớn nhất Việt Nam từng bị triệt phá. Số tiền hơn 1.500 tỷ đồng chiếm đoạt đã được hai ông trùm 9X Mr Pips và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ "rửa" qua việc mua hàng trăm miếng vàng, nhà đất, xe sang, hàng hiệu, ngoại tệ.

Phó Đức Nam (Mr Pips) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Một phần quan trọng trong khối tiền khổng lồ này, theo cáo buộc, đã được Shark Bình "rửa" qua ví điện tử Ngân Lượng - một app thanh toán do CEO này tạo lập.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Shark Bình và Nam không quen biết trước mà cái bắt tay cuối cùng là kết quả sau 4 năm thương lượng gắt gao về tỷ lệ ăn chia chiết khấu.

Cụ thể, tháng 6/2018, Ngân Lượng tiếp nhận đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Nam) với phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp.

Nghe nhân viên báo cáo, Shark Bình từ chối vì chê 0,5% quá thấp. Một năm sau, sàn GKFX chính thức quay lại đăng ký mở ví hoạt động tại Ngân Lượng.

Đầu năm 2020, Nam sử dụng tài khoản Telegram tên “Peter” liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, cấp dưới của Nguyễn Hòa Bình) giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu, Tâm báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình và Bình giao Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex GKFX.

Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút cộng với 1.000 đồng/1 lần rút. Thời điểm đầu năm 2021, Nam liên hệ gặp trực tiếp Tâm để xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của các sàn chứng khoán forex của Nam, sau đó Tâm đã báo cáo lại Bình nhưng Bình không đồng ý và giữ nguyên mức phí nêu trên.

Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade; ASX; ACX; Sea Investing, Honor; ScopeMarkets và thông báo cho Công ty Ngân lượng biết.

Từ tháng 6/2020, công ty cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng liên quan Phó Đức Nam. Cấp dưới của Shark Bình là Nguyễn Thị Nam (SN 1987) đã báo cáo nội dung này cho Bình.

Lúc này, Shark Bình đã biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do muốn cho ví Ngân lượng của Nam tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của Nam mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan Công an.

Theo đó, Shark Bình đã chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với nhân viên sàn chứng khoán, forex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an. Đồng thời, Bình yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác và các giao dịch rút tiền của khách hàng trên sàn có số tiền phù hợp. Nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví trên sàn của Mr Pips. Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nguyễn Thị Nam để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an.

Shark Bình bị cáo buộc tiếp tay Mr Pips "qua mắt" điều tra.

VKS xác định, thông qua thủ đoạn dung túng, giúp sức và tạo lập dữ liệu ví giả do Shark Bình chỉ đạo, cỗ máy lừa đảo của Nam đã liên tục duy trì dòng chảy tiền bẩn qua cổng thanh toán Ngân Lượng trong suốt hơn hai năm.

Cụ thể, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, tổng khoảng 320 tỷ đồng - số tiền Shark Bình cùng 2 cấp dưới bị cáo buộc cho tội Rửa tiền.

Nhà chức trách không nêu cụ thể số tiền chiết khấu mà Shark Bình hay Ngân lượng đã hưởng lợi từ việc "rửa" 320 tỷ này là bao nhiêu. Song giai đoạn điều tra, Công ty Ngân lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho sếp, tài khoản của họ cũng đã bị phong tỏa.

Trong vụ án thứ 2, Shark Bình đang bị cáo buộc lừa đảo 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng, do đó bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.