Shark Bình: "Bị cáo biết là có tội, phải đi tù"

Sáng 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Trong phiên xét hỏi, HĐXX tập trung làm rõ vai trò của các bị cáo thuộc Công ty Ngân Lượng, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: Đ.T.

Tại tòa, bị cáo Bình khai là người sáng lập, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của doanh nghiệp.

Theo bị cáo Bình, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng liên kết với nhiều ngân hàng, phục vụ hàng vạn khách hàng. Các sàn giao dịch của Mr Pips chỉ là một trong số những khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán của công ty. Trong quá trình hoạt động, Ngân Lượng cũng cung cấp dịch vụ cho nhiều mô hình kinh doanh công nghệ mới, đổi mới sáng tạo.

Theo lời khai của bị cáo Bình, công ty có chủ trương bảo vệ người mua hàng. Khi nhận được khiếu nại, bộ phận vận hành và kinh doanh phải làm việc với bên bán để giải quyết. Nếu khiếu nại không được xử lý, công ty có thể giữ tiền, khóa tài khoản hoặc yêu cầu hoàn tiền cho khách hàng.

Tại tòa, bị cáo Bình cho biết các sàn giao dịch của Mr Pips ban đầu đơn thuần đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán của Ví Ngân Lượng, như các khách hàng khác. Sau này, khi các giao dịch của hệ thống Mr Pips phát sinh nhiều khiếu nại và các đơn, công văn từ cơ quan công an, bị cáo Bình được nhân viên là Nguyễn Thị Thanh Tâm báo cáo.

Bị cáo Bình cho biết khi đó đánh giá hoạt động của khách hàng tiềm ẩn rủi ro lớn nên quyết định chấm dứt hợp tác với Phó Đức Nam, dù theo nhận thức của bị cáo, hoạt động này chưa bị pháp luật cấm.

Trả lời về mối quan hệ với Phó Đức Nam, bị cáo Bình phủ nhận quen biết bị cáo Nam từ trước. Trước khi vụ án bị phát hiện, bị cáo không biết Mr Pips là ai và chưa từng gặp trực tiếp người này. Chỉ đến khi cơ quan chức năng bắt giữ Mr Pips, bị cáo Bình mới biết đối tượng này là khách hàng của Công ty Ngân Lượng.

Bị cáo Bình cho biết thời điểm điều hành hệ sinh thái gồm 40 công ty, ông kỳ vọng xây dựng một tập đoàn lớn nên có thể không trực tiếp sát sao hoạt động của từng đơn vị thành viên, trong đó có Ví Ngân Lượng.

Tuy nhiên, bị cáo khẳng định các công ty đều phải tuân thủ pháp luật, đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu và có trách nhiệm bảo vệ họ. Khi phát sinh khiếu nại, doanh nghiệp phải xử lý nghiêm túc, làm việc với bên bán hàng để giải quyết.

Theo lời khai của bị cáo, đây cũng là lý do mỗi khi nhà đầu tư gửi khiếu nại, Ví Ngân Lượng đều phản hồi và chuyển thông tin cho phía Phó Đức Nam để giải quyết, thỏa thuận với khách hàng.

Đối với nhân viên Nguyễn Thị Thanh Tâm, bị cáo Bình cho biết người này được giao phụ trách riêng khách hàng của Mr Pips nhưng chủ yếu làm việc trực tuyến. Chỉ khi công ty nhận được nhiều khiếu nại liên quan đến các sàn giao dịch, Tâm mới gặp trực tiếp Phó Đức Nam để giải quyết.

Tại phiên tòa, nhân viên của ông Bình khai nhận được hơn 20 công văn của cơ quan điều tra.

Hai nhân viên cho hay với khách hàng khác chỉ cần trích dữ liệu hệ thống gửi cho công an, nhưng riêng Nam ông Bình chỉ đạo làm quy trình khác. Chủ động gửi công văn này cho Nam, chỉ cách cho họ hợp thức hóa dữ liệu. Thông tin sau đó được chuyển lại để ông Bình duyệt xem khớp chưa, rồi mới chuyển lại công an.

Tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận nhân viên khai đúng, "khách lớn, muốn giữ chân là đương nhiên".

Được HĐXX cho phép trình bày thêm để làm rõ, bị cáo Bình cho biết mình hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, nơi nhiều mô hình kinh doanh mới, có tính sáng tạo nhưng đôi khi chưa được nhìn nhận đầy đủ về khía cạnh pháp lý.

Theo bị cáo, khi hợp tác với các tài khoản trên sàn giao dịch ngoại hối của Phó Đức Nam, bị cáo từng nghĩ đây có thể là một trong những mô hình kinh doanh mới như vậy. Dù mô hình chưa được cấp phép, bị cáo cho rằng pháp luật không cấm nên vẫn chấp nhận hợp tác.

Tuy nhiên, sau khi nhận được nhiều khiếu nại, bị cáo bắt đầu nhận thấy dấu hiệu bất thường và đã chủ động chấm dứt hợp tác.

Chủ tọa đặt vấn đề, nếu bị cáo thận trọng hơn, phối hợp đúng quy trình với cơ quan điều tra, liệu hoạt động lừa đảo có thể được ngăn chặn ngay từ thời điểm đó hay không? Bị cáo Bình thừa nhận đây là sai lầm của mình và coi đó là bài học. Bị cáo nói từ khi bị bắt đến nay luôn tự động viên bản thân với suy nghĩ “dám làm thì dám chịu”, chấp nhận phải đi tù.

"HĐXX đã ra phán quyết đâu, chắc gì bị cáo phải đi tù, nhỡ không có tội thì sao"? Chủ tọa truy vấn. Bị cáo Bình đáp "bị cáo biết là có tội, phải đi tù rồi".

Theo cáo trạng, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, bị truy tố về tội Rửa tiền do liên quan đến hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều hành. Cáo trạng xác định, từ tháng 6/2020, Bình biết các sàn giao dịch của Nam có dấu hiệu hoạt động phạm tội và đang bị cơ quan chức năng xác minh nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng, kết nối thanh toán qua ví Ngân Lượng để thu phí. Bị cáo còn bị cáo buộc chỉ đạo hai nhân viên phối hợp với phía Mr Pips che giấu thông tin thực tế về các ví, làm giả dữ liệu nạp, rút tiền và cung cấp thông tin, lịch sử giao dịch không đúng sự thật cho cơ quan công an nhằm gây khó khăn cho việc xác minh dòng tiền và hoạt động của ví. Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng. Hành vi của Bình cùng các bị cáo liên quan bị xác định là phạm tội Rửa tiền.