Shanghai Port - CAHN: Thử thách tại Thượng Hải

Shanghai Port đang có 4 điểm sau hai lượt trận tại AFC Champions League Elite. Đội bóng Trung Quốc mở màn bằng chiến thắng trước Ratchaburi, trước khi hòa Daejeon Hana Citizen 1-1 trên sân nhà ở lượt trận thứ hai.

Phong độ của Shanghai Port tại giải quốc nội cũng tương đối tích cực. Đội bóng này vừa giành chiến thắng 3-1 trước Tianjin Jinmen Tiger tại Chinese Super League.

Trong khi đó, CAHN chưa giành được điểm số nào sau hai lượt trận đầu tiên tại AFC Champions League Elite. Đại diện Việt Nam lần lượt thất bại trước hai đội bóng Nhật Bản là Gamba Osaka và Kashima Antlers, trong đó trận đấu gần nhất kết thúc với tỷ số 0-1 trên sân Hàng Đẫy.

CAHN đối đầu với Cảng Thượng Hải. Ảnh: CAHN

Trận đấu giữa Shanghai Port vs CAHN tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27 sẽ diễn ra lúc 17h ngày 27/10 trên sân Pudong (Thượng Hải, Trung Quốc). Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và nền tảng TV360.

Tại V.League 2026/27, CAHN cũng đang cho thấy sự quá tải khi thi đấu ba mặt trận bằng những kết quả chuệch choạc trong thời gian gần đây. Sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC trong trận derby thủ đô ở vòng 4, đội bóng của HLV Mano Polking tiếp tục bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 tại vòng 5. Kết quả này khiến CAHN tiếp tục phải tìm kiếm sự cân bằng giữa đấu trường quốc nội và AFC Champions League Elite cũng như Cúp C1 Đông Nam Á.

Về lực lượng, CAHN sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Đình Bắc trong chuyến làm khách tại Trung Quốc. Tiền đạo sinh năm 2004 cần thêm thời gian hồi phục thể lực sau lịch thi đấu dày đặc. Tuy vậy, đội bóng ngành Công an vẫn còn nhiều nhân tố quan trọng như Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long và Leo Artur.

Bên phía đội chủ nhà, Shanghai Port được đánh giá có lực lượng đầy đủ cho cuộc đối đầu này. Đội chủ nhà tiếp tục có sự góp mặt của những trụ cột giàu kinh nghiệm, trong đó đáng chú ý là Wu Lei cùng các ngoại binh và cầu thủ tấn công như Oscar Melendo, Mateus Vital và Joao Teixeira.

Đây cũng là lần đầu tiên Shanghai Port và CAHN chạm trán nhau trong một trận đấu chính thức. Vì vậy, cuộc đối đầu tại Pudong được dự báo sẽ diễn ra thận trọng, và nhiệm vụ giành được điểm số đầu tiên tại AFC Champions League mùa này sẽ là một thử thách lớn với đội bóng Thủ đô.

Đội hình dự kiến:

Shanghai Port: Yan Junling, Wang Zhenao, Wei Zhen, Miguel Campos, Zhang Linpeng, Jaume Grau, Oscar Melendo, Mateus Vital, Prince Ampem, Leonardo, Wu Lei.

CAHN: Nguyễn Filip, Lê Văn Đô, Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Stefan Mauk, Alan, Brayan Perea.

BXH AFC Champions League Elite 2026/27 khu vực phía Đông

Phong độ của Shanghai Port trong 5 trận đấu gần nhất

Phong độ của CAHN trong 5 trận đấu gần nhất