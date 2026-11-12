Shakira xác nhận trở lại Brazil năm thứ ba liên tiếp với tour diễn lập kỷ lục thế giới

Sau hai năm liên tiếp tạo nên những dấu ấn đáng nhớ tại Brazil, Shakira tiếp tục xác nhận đưa Las Mujeres Ya No Lloran World Tour trở lại quốc gia Nam Mỹ này vào năm 2027. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi chuyến lưu diễn đang gặt hái thành tích thương mại ấn tượng trên phạm vi toàn cầu.

Theo thông báo từ đơn vị sản xuất Fenix Entertainment, Shakira sẽ tiếp tục thực hiện chặng lưu diễn tại Brazil trong năm 2027. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể, thời gian tổ chức cũng như những thành phố được lựa chọn hiện vẫn chưa được công bố. Đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp nữ ca sĩ người Colombia mang Las Mujeres Ya No Lloran World Tour đến với khán giả Brazil.

Trước đó, vào năm 2025, Shakira khởi động chuyến lưu diễn tại Brazil bằng đêm diễn ở sân vận động Engenhão, Rio de Janeiro, trước khi tiếp tục biểu diễn tại São Paulo. Đến năm 2026, nữ ca sĩ một lần nữa trở thành tâm điểm khi tổ chức concert miễn phí trên bãi biển Copacabana, thu hút khoảng 2 triệu khán giả. Đây được xem là một trong những sự kiện âm nhạc có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của Shakira.

Đặc biệt, đêm diễn tại Copacabana còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Brazil như Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso và Maria Bethânia. Sự kết hợp giữa Shakira cùng những tên tuổi hàng đầu của âm nhạc bản địa góp phần biến chương trình thành một sự kiện văn hóa đặc biệt, vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi biểu diễn thông thường.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, chặng lưu diễn năm 2027 không chỉ giới hạn tại Brazil mà còn mở rộng đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ Mỹ Latinh khác, bao gồm Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico và Panama. Dù chưa có lịch trình chính thức, động thái này cho thấy Shakira vẫn đang duy trì sức nóng của chuyến lưu diễn tại thị trường quê nhà âm nhạc Latinh.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô khán giả, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour còn thiết lập thành tích thương mại đáng nể. Chuyến lưu diễn được ghi nhận là tour diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử các chuyến lưu diễn tại Mỹ Latinh, với doanh thu bán vé vượt mốc 565 triệu USD và được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận.

Gần đây, Shakira tiếp tục chứng minh sức hút khi hoàn thành chuỗi 13 đêm diễn tại Madrid (Tây Ban Nha), bán ra hơn 655.000 vé. Sân vận động tổ chức chương trình thậm chí được đổi tên tạm thời thành Estadio Madrid để phục vụ sự kiện. Một trong những đêm diễn còn được phát sóng trực tiếp, thu hút lượng người xem kỷ lục.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô tour diễn, Shakira cũng liên tục bổ sung sản phẩm âm nhạc mới. Kể từ lần gần nhất biểu diễn tại Brazil, nữ ca sĩ đã phát hành hai ca khúc đáng chú ý là Dai Dai kết hợp cùng Burna Boy - bài hát chủ đề World Cup 2026 và Agua, màn hợp tác mới với Maluma. Trong đó, Dai Dai đã được bổ sung vào danh sách ca khúc trình diễn của chuyến lưu diễn.

Việc Shakira tiếp tục đưa Las Mujeres Ya No Lloran World Tour trở lại Brazil trong năm 2027 cho thấy sức bền đáng chú ý của một tour diễn kéo dài nhiều năm. Thay vì chỉ dựa vào hiệu ứng của màn tái xuất, nữ ca sĩ đang từng bước mở rộng quy mô, bổ sung âm nhạc mới và tạo ra những dấu mốc biểu diễn ngày càng lớn. Với những thành tích đã đạt được, chặng Brazil tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hành trình âm nhạc này.