Shake Shack chọn Thảo Điền mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam

Sau thông báo gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 8/2025, Shake Shack lựa chọn Thảo Điền làm điểm đến đầu tiên. Khu vực này từng được tạp chí Time Out xếp thứ 16 trong danh sách 38 khu phố thú vị nhất thế giới năm 2024, nổi bật với không gian xanh, nhịp sống hiện đại và sự giao thoa văn hóa.

Hình thực tế của vách dựng bao quanh công trình cửa hàng Shake Shack tại Thảo Điền.

Trước thềm khai trương, thương hiệu giới thiệu tác phẩm nghệ thuật “The Urban Oasis - Ốc đảo giữa lòng đô thị” của họa sĩ Trần Thị Ngọc Hân trên vách dựng bao quanh công trình. Tác phẩm lấy cảm hứng từ những con đường rợp bóng cây tại Thảo Điền, đồng thời gợi nhắc Công viên Madison Square (New York), nơi Shake Shack khởi nguồn.

Đến Việt Nam, Shake Shack sẽ mang theo những món ăn đặc trưng như ShackBurger®, Chicken Shack™, ‘Shroom Burger, khoai tây chiên giòn lượn sóng Crinkle Cut Fries, Chicken Bites (gà chiên giòn)... và các món ăn độc quyền dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Thông qua hợp tác với Maxim’s Caterers Limited cùng các đối tác địa phương, Shake Shack hướng đến xây dựng điểm hẹn ẩm thực mới tại TP.HCM, đồng thời tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại thị trường châu Á.

Dự kiến khai trương: Đầu tháng 12/2026.