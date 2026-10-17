SGI Holdings thành công gom thêm hơn 1,2 triệu cổ phiếu Bông Bạch Tuyết

Theo thông tin vừa được công bố, CTCP Đầu tư SGI Holdings đã hoàn tất giao dịch mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu BBT trong khoảng thời gian từ ngày 9/10 đến ngày 12/10/2026, đúng bằng số lượng đăng ký trước đó.

SGI Holdings đã hoàn tất giao dịch mua 1.203.800 cổ phiếu BBT trong khoảng thời gian từ ngày 9/10 đến ngày 12/10/2026 (Ảnh: BBT).

Trước giao dịch SGI Holdings sở hữu gần 14,7 triệu cổ phiếu BBT, tương ứng 74,94% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất giao dịch lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên hơn 15,8 triệu đơn vị, tương đương 81,08% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, SGI Holdings có liên quan đến một số nhân sự quản lý tại Bông Bạch Tuyết gồm ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát; bà Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật cùng bà Đoàn Thị Thu Sương - Thành viên Ban kiểm soát. Theo công bố, cả ba cá nhân này đều không trực tiếp nắm giữ cổ phiếu BBT tại thời điểm đăng ký giao dịch.

Ở diễn biến khác, trước khi SGI Holdings hoàn tất giao dịch mua thêm cổ phiếu BBT, Bông Bạch Tuyết đã có sự thay đổi ở vị trí Tổng Giám đốc.

Cụ thể, vào giữa tháng 8/2026 HĐQT công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Khánh Linh - Tổng giám đốc CTCP Bông Bạch Tuyết.

Đơn từ nhiệm không nêu lý do, nhưng ông Linh đề nghị thực hiện thủ tục đổi người đại diện theo pháp luật và cho biết sẽ bàn giao công việc, hồ sơ cùng các đầu việc liên quan cho người kế nhiệm. Sau đó, Công ty bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Trang làm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Nguyễn Khánh Linh có hơn 5 năm điều hành Bông Bạch Tuyết. Ngoài ra, ông cũng chính là Chủ tịch HĐQT SGI Holdings.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026 Bông Bạch Tuyết ghi nhận gần 147 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng gần 82%.

CTCP Bông Bạch Tuyết được thành lập năm 1960 có tiền thân là nhà máy Cobovina Bạch Tuyết . Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu cảu công ty là sản xuất, kinh doanh các loại bông gạc y tế và các sản phẩm khác từ bông, gạc, vật tư y tế tiêu hao và trang thiết bị y tế với dây chuyền hiện đại, tiên tiến nhất châu Âu. Bông Bạch Tuyết là lựa chọn uy tín hàng đầu của các bệnh viện lớn ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Một số khách hàng tổ chức lớn của Bông Bạch Tuyết: Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, BV Thống Nhất, BV Nhi Trung Ương, BV Nhiệt đới...