SFinance hoàn tất thương vụ đổi chủ 100% vốn ngoại, lộ diện chiến lược của tập đoàn tài chính Thái Lan

Hoàn tất chuyển giao sở hữu và định hình bộ máy quản trị mới

Vào ngày 15/10/2026, Ngân hàng Bank of Ayudhya hay còn gọi là Krungsri đã hoàn tất việc thanh toán toàn bộ giá trị thương vụ chuyển nhượng SFinance cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội. Giao dịch này chính thức khép lại quá trình chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại SFinance. Từ thời điểm này, SFinance hoạt động với tư cách là công ty con trực thuộc hoàn toàn quyền sở hữu của Krungsri, một thành viên của Tập đoàn Tài chính MUFG đến từ Nhật Bản.

Thương vụ mua bán sáp nhập này đã trải qua một lộ trình dài khởi động từ năm 2021. Krungsri đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 50% vốn điều lệ trong giai đoạn đầu vào năm 2023 và bắt đầu tham gia vào công tác quản trị. Đến ngày 10/7/2026, Ngân hàng Nhà nước chính thức chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý, lập ra Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SFinance. Đơn vị này cũng đã hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu SFinance vào cuối tháng 8 trước khi tất toán toàn bộ hợp đồng.

Ngay sau khi quá trình chuyển giao sở hữu hoàn tất, bộ máy lãnh đạo thượng tầng của SFinance đã được kiện toàn. Hội đồng thành viên của công ty hiện bao gồm 5 lãnh đạo người nước ngoài. Vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên được giao cho ông Dan Harsono, một chuyên gia tài chính kỳ cựu sở hữu hơn 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong các mảng ngân hàng bán lẻ, tài chính tiêu dùng và quản lý tài sản tại khu vực châu Á. Bốn thành viên còn lại đều là những nhân sự cấp cao được điều động từ Ngân hàng Bank of Ayudhya.

Ở khối điều hành trực tiếp, cơ cấu nhân sự được giữ mức ổn định cao. Bà Olena Khlon tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách Tổng giám đốc. Với bề dày 20 năm kinh nghiệm quản trị vận hành doanh nghiệp tài chính cùng 4 năm trực tiếp cọ xát tại SFinance, bà Olena Khlon được đánh giá là nhân tố quan trọng duy trì sự liền mạch trong kinh doanh. Sự phân công nhiệm vụ mới được phân định rõ ràng khi Hội đồng thành viên tập trung vào công tác kiểm soát rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật, trong khi Ban điều hành dồn lực cho các hoạt động kinh doanh thực tế trên thị trường.

Chiến lược số hóa toàn diện và mục tiêu tăng trưởng bền vững

Sự kiện chuyển giao sở hữu đưa SFinance trở thành một mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái tài chính tiêu dùng khu vực ASEAN của Krungsri. Việt Nam hiện được tập đoàn mẹ đánh giá là một thị trường sở hữu tiềm năng lớn nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, lực lượng lao động trẻ dồi dào và sức mua của các hộ gia đình liên tục gia tăng.

Đánh giá về thị trường nội địa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Dan Harsono nhận định mảng tài chính tiêu dùng tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển. Mức độ bao trùm tài chính và khả năng tiếp cận các sản phẩm tín dụng chính thức của người dân đang trong giai đoạn phát triển mở rộng. Chính khoảng trống giữa nhu cầu tài chính trải dài theo vòng đời của người tiêu dùng và khả năng cung ứng hiện tại đã tạo ra cơ hội kinh doanh lớn cho các định chế tài chính quốc tế có tiềm lực vững chắc.

Để khai thác hiệu quả tệp khách hàng mới, Krungsri cam kết hỗ trợ toàn diện cho SFinance trong việc nâng cấp năng lực số hóa trên toàn bộ hành trình trải nghiệm của người dùng. Mọi quy trình từ bước đăng ký mở tài khoản, thẩm định hồ sơ tín dụng, quản lý khoản vay cho đến khâu thanh toán và thu hồi nợ đều sẽ được công nghệ hóa. Doanh nghiệp sẽ ứng dụng sâu rộng hệ thống phân tích dữ liệu lớn để cải thiện tốc độ ra quyết định, gia tăng các biện pháp phòng chống gian lận, thắt chặt an ninh mạng và phát triển đa dạng các tiện ích tự phục vụ trên ứng dụng số.

Đồng thời, công ty tài chính này sẽ tiếp nhận trực tiếp các thông lệ quản trị, công nghệ lõi và kinh nghiệm thiết kế sản phẩm từ ngân hàng mẹ Thái Lan. Định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn tới không chỉ gói gọn ở việc thay đổi tên gọi thương mại mà tập trung thực chất vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiện tại, SFinance không đưa ra các con số mục tiêu tăng trưởng cứng nhắc, thay vào đó hãng sẽ đo lường hiệu quả hoạt động qua các bộ chỉ số về sự hài lòng của khách hàng, tỷ lệ sử dụng dịch vụ số, tính tuân thủ pháp luật và chất lượng của danh mục tín dụng trong dài hạn.