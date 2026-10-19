SEVENTEEN mới là 'ông hoàng của các chuyến lưu diễn châu Á'

Trong số 10 nghệ sĩ có doanh thu lưu diễn cao nhất tại châu Á trong năm qua, có tới 6 nghệ sĩ là các 'ngôi sao' K-pop.

Theo bảng xếp hạng Asia Focus Chart: Top Touring Artists (tạm dịch: Bảng xếp hạng trọng điểm châu Á: Các nghệ sĩ có doanh thu lưu diễn hàng đầu) vừa được Pollstar, ấn phẩm chuyên ngành công nghiệp biểu diễn của Mỹ công bố, nhóm nhạc SEVENTEEN đã đứng ở vị trí đầu tiên với doanh thu lưu diễn đạt 97.394.004 đôla Mỹ (khoảng hơn 2,5 nghìn tỷ đồng) và bán được 661.088 vé.

Bảng xếp hạng này thống kê doanh thu từ các chuyến lưu diễn tại khu vực châu Á trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 năm ngoái đến ngày 31/7 năm nay.

Thông qua chuyến lưu diễn thế giới NEW_ bắt đầu từ tháng Chín năm ngoái, SEVENTEEN đã biểu diễn tại các sân vận động lớn ở Incheon, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Bangkok và Bulacan.

Đáng chú ý, họ đã trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên bán sạch vé tại địa điểm tổ chức lớn nhất Hồng Kông (Trung Quốc), sân vận động Kai Tak trong cả bốn đêm diễn.

Hơn nữa, bao gồm cả các buổi biểu diễn tại Vantelin Dome Nagoya, Kyocera Dome Osaka, Tokyo Dome và Mizuho PayPay Dome Fukuoka ở Nhật Bản, nhóm đã tổ chức tổng cộng 22 buổi hòa nhạc trên khắp châu Á.

Trong bảng xếp hạng này, xếp sau SEVENTEEN là nhóm nhạc nữ TWICE ở vị trí thứ hai, TOMORROW X TOGETHER (TXT) ở vị trí thứ ba và BTS ở vị trí thứ tư.

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK đứng ở vị trí thứ tám, trong khi ENHYPEN xếp thứ chín, điều này đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ K-pop chiếm tới 6 trong số 10 vị trí dẫn đầu.

Trong một bài viết liên quan, Pollstar nhận định: "Sự thống trị của K-pop tại thị trường châu Á với các trọng điểm là Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Indonesia và Dubai vẫn đang tiếp tục duy trì".