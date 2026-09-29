SEVENTEEN mạnh tay xử lý phe vé: Có người nhận án tù, bị truy thu hơn 1 tỷ won

Không chỉ xử lý các hành vi phát tán thông tin sai sự thật hay xúc phạm nghệ sĩ, công ty quản lý SEVENTEEN cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để truy quét những đối tượng chuyên mua vé concert nhằm bán lại với giá cao. Một số đối tượng đã phải nhận án tù và bị truy thu số tiền lên tới hơn 1 tỷ won.

Ngày 28/9, PLEDIS Entertainment đăng thông báo trên cộng đồng người hâm mộ chính thức của SEVENTEEN, cập nhật tình hình xử lý các hành vi xâm phạm quyền lợi của nhóm. Công ty cho biết thời gian qua đã liên tục thu thập bằng chứng thông qua hệ thống giám sát cũng như tiếp nhận thông tin do người hâm mộ cung cấp.

Theo PLEDIS Entertainment, nhiều đối tượng đăng tải bài viết mang nội dung phỉ báng, xúc phạm, lan truyền thông tin sai sự thật hoặc có những lời lẽ mang tính tình dục nhằm vào các thành viên SEVENTEEN đã bị công ty khởi kiện. Một số vụ việc hiện đang được cơ quan tư pháp giải quyết.

Đáng chú ý, trong một vụ án trước đó, bị cáo bị truy tố với cáo buộc phỉ báng có ác ý đối với nghệ sĩ đã bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 2 triệu won. Tuy nhiên, bị cáo đã kháng cáo nên vụ việc hiện tiếp tục được xét xử ở cấp phúc thẩm. PLEDIS cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng và đề nghị mức xử lý phù hợp đối với hành vi vi phạm.

Không dừng lại ở những nội dung trên mạng, vấn đề phe vé concert cũng được PLEDIS đặc biệt nhấn mạnh trong thông báo lần này.

Công ty cho biết đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra nhằm phát hiện và xử lý những đối tượng chuyên nghiệp sử dụng nhiều tài khoản để mua vé các chương trình của SEVENTEEN rồi bán lại trái phép. Kết quả, một số đối tượng bị bắt giữ gần đây đã phải nhận án tù lần lượt 1 năm 8 tháng và 1 năm 4 tháng. Tổng số tiền bị truy thu trong các vụ án này được cho là hơn 1 tỷ won.

Đây được xem là động thái đáng chú ý trong bối cảnh tình trạng mua vé số lượng lớn để bán lại với giá cao từ lâu gây bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ. Không chỉ khiến người hâm mộ chân chính gặp khó khăn khi mua vé, hoạt động này còn làm giá vé trên thị trường không chính thức bị đẩy lên cao, đặc biệt đối với những concert có lượng người quan tâm lớn.

PLEDIS Entertainment cho biết quá trình điều tra đối với những đối tượng khác vẫn đang được tiếp tục. Đặc biệt, công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý những đường dây phe vé có trụ sở hoặc hoạt động ở nước ngoài.

"Cuộc chiến" với phe vé vì thế được PLEDIS xác định là một quá trình lâu dài. Công ty khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, truy tìm và xử lý nghiêm các hành vi giao dịch vé bất hợp pháp liên quan đến các chương trình của SEVENTEEN, đồng thời tích cực hợp tác với cơ quan điều tra khi được yêu cầu.

Bên cạnh đó, PLEDIS cho biết đang vận hành hệ thống giám sát theo thời gian thực trên nhiều nền tảng trực tuyến, bao gồm các cộng đồng mạng, nền tảng âm nhạc và mạng xã hội trong và ngoài Hàn Quốc. Những hành vi xâm phạm quyền lợi nghệ sĩ sẽ được thu thập bằng chứng để phục vụ quá trình xử lý pháp lý.

Công ty đặc biệt cảnh báo những hành vi như lan truyền thông tin sai sự thật nhằm hạ thấp danh dự nghệ sĩ, xúc phạm, chế giễu ngoại hình hoặc quốc tịch, sử dụng ngôn từ thù ghét, quấy rối tình dục hay tình dục hóa nghệ sĩ đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. PLEDIS khẳng định sẽ áp dụng nguyên tắc không khoan nhượng và không thỏa hiệp đối với những trường hợp nghiêm trọng.

Động thái của PLEDIS cũng khiến câu chuyện xử lý phe vé liên quan đến các nhóm nhạc Kpop đình đám một lần nữa được chú ý. Trước SEVENTEEN, BTS từng có vụ phe vé bị cơ quan chức năng điều tra. Đối tượng được cho là đã sử dụng tài khoản của bản thân cùng người thân trong gia đình, tổng cộng 7 tài khoản, để mua vé rồi bán lại kiếm lời. Trong đó, một vé có giá gốc khoảng 110.000 won cho đêm diễn cuối của tour "LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF" được rao bán với mức khoảng 3 triệu won.

Với SEVENTEEN, nhóm tiếp tục duy trì lịch trình hoạt động cùng người hâm mộ. Tháng 6 vừa qua, nhóm tổ chức fan meeting lần thứ 10 "SEVENTEEN in CARAT LAND", tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng CARAT.

Việc một số đối tượng phe vé phải nhận án tù và chịu các khoản truy thu lớn cho thấy vấn đề bán vé bất hợp pháp đang được xử lý ngày càng quyết liệt. Với PLEDIS, đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ giá trị thương mại của các buổi biểu diễn mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nghệ sĩ và trải nghiệm của những người hâm mộ mua vé chính thống.