SEVENTEEN dẫn đầu bảng xếp hạng lưu diễn châu Á, thu về gần 97,4 triệu USD

SEVENTEEN tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những nhóm nhạc Kpop nổi bật trên thị trường lưu diễn quốc tế khi đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ lưu diễn tại châu Á của Pollstar. Trong giai đoạn từ tháng 8/2025 đến tháng 7/2026, nhóm bán được hơn 661.000 vé, mang về doanh thu gần 97,4 triệu USD.

Theo dữ liệu mới nhất do Pollstar, ấn phẩm chuyên ngành công nghiệp biểu diễn trực tiếp của Mỹ, công bố ngày 20/10, SEVENTEEN đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Asia Focus Charts: Top Touring Artists. Thành tích này được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2025 đến ngày 31/7/2026. Đáng chú ý, một năm trước đó, nhóm từng xếp thứ hai trên bảng xếp hạng này, chỉ đứng sau ban nhạc Anh Coldplay.

Cụ thể, SEVENTEEN đã bán ra tổng cộng 661.088 vé, đạt doanh thu 97,39 triệu USD từ các hoạt động lưu diễn tại châu Á. Kết quả này cho thấy sức hút đáng kể của nhóm tại thị trường biểu diễn trực tiếp, đồng thời phản ánh sự quan tâm của người hâm mộ dành cho các đêm diễn quy mô lớn củaSEVENTEEN.

Đóng góp phần lớn vào doanh thu của nhóm là chuyến lưu diễn thế giới mang tên "NEW_", khởi động vào tháng 9/2025 và khép lại vào tháng 4/2026. Trong hành trình này, SEVENTEEN tổ chức các đêm diễn tại nhiều thị trường châu Á, bao gồm Incheon, Hong Kong, Singapore, Bangkok và Bulacan của Philippines.

Đặc biệt, nhóm đã tổ chức thành công bốn đêm diễn cháy vé tại sân vận động Kai Tak ở Hong Kong. Theo công ty quản lý Pledis Entertainment, SEVENTEEN là nghệ sĩ Kpop đầu tiên tổ chức bốn buổi biểu diễn tại địa điểm này. Cột mốc không chỉ cho thấy khả năng thu hút khán giả của nhóm mà còn đánh dấu sự hiện diện ngày càng nổi bật của nghệ sĩ Kpop tại những sân vận động lớn trong khu vực.

Bên cạnh đó, SEVENTEEN còn biểu diễn tại hàng loạt sân vận động có mái vòm quy mô lớn ở Nhật Bản, bao gồm Vantelin Dome Nagoya, Kyocera Dome Osaka, Tokyo Dome và Mizuho PayPay Dome Fukuoka. Tính trên toàn châu Á, nhóm đã tổ chức tới 22 đêm diễn tại các sân vận động và nhà thi đấu lớn.

Việc liên tục xuất hiện tại những địa điểm biểu diễn có sức chứa lớn cho thấy quy mô hoạt động của SEVENTEEN trong giai đoạn này. Thay vì chỉ tập trung vào một vài thị trường quen thuộc, nhóm mở rộng hành trình lưu diễn qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo cơ hội để người hâm mộ tại châu Á trực tiếp thưởng thức các màn trình diễn của thần tượng.

Không chỉ ghi dấu ấn qua những đêm nhạc quy mô lớn, SEVENTEEN còn thu hút đông đảo người hâm mộ thông qua các buổi fan meeting được tổ chức trong tháng 5 và tháng 6/2026.

Các sự kiện diễn ra tại Kyocera Dome Osaka, Tokyo Dome và sân vận động chính Incheon Asiad, thu hút khoảng 238.000 người tham dự. Đây được xem là một trong những hoạt động tập thể đáng chú ý cuối cùng của nhóm trước khi các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Trong bối cảnh lịch trình chung của SEVENTEEN phải thu hẹp do một số thành viên vắng mặt, những con số về doanh thu lưu diễn và lượng khán giả tham dự càng thu hút sự chú ý. Nhóm vẫn duy trì được sự hiện diện đáng kể trên thị trường biểu diễn trực tiếp, trong khi các thành viên bắt đầu chuyển trọng tâm sang những dự án cá nhân hoặc hoạt động theo nhóm nhỏ.

Theo thông tin được công bố, Jeonghan đã xuất ngũ vào tháng 6/2026. Trong khi đó, Wonwoo, Woozi, Hoshi, Vernon, DK và Mingyu đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Seungkwan và Dino dự kiến nhập ngũ vào ngày 26/10/2026.

Sự thay đổi về đội hình hoạt động khiến SEVENTEEN khó duy trì lịch trình chung với quy mô như trước. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa các thành viên ngừng hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, những dự án riêng và màn kết hợp giữa các thành viên đang trở thành hướng đi giúp nhóm tiếp tục kết nối với người hâm mộ.

Trong số những hoạt động đáng chú ý gần đây, Jeonghan và Joshua đã phát hành EP đầu tiên mang tên Dreamscape vào ngày 19/10/2026. Bộ đôi cũng chuẩn bị khởi động chuỗi concert "Journey Into (Dreaming)", dự kiến đi qua sáu thành phố tại Hàn Quốc và nước ngoài. Chặng diễn đầu tiên sẽ diễn ra tại Inspire Arena ở Incheon từ ngày 30/10 đến ngày 1/11.

Ngoài Jeonghan và Joshua, nhiều thành viên khác cũng tổ chức các concert độc lập tại Hàn Quốc và những thị trường châu Á trong năm qua. Các hoạt động này có sự tham gia của những nhóm kết hợp như Hoshi và Woozi, S.Coups và Mingyu, DK và Seungkwan, cũng như Vernon, The8 và Dino.

Những dự án theo nhóm nhỏ cho phép các thành viên tiếp tục phát huy màu sắc âm nhạc riêng trong thời gian đội hình đầy đủ không thể hoạt động thường xuyên. Đồng thời, đây cũng là cách duy trì sự hiện diện của SEVENTEEN trên thị trường, thay vì để khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự trở thành quãng ngắt hoàn toàn trong hành trình nghệ thuật.

Với doanh thu 97,39 triệu USD cùng hơn 661.000 vé được bán ra trong kỳ thống kê của Pollstar, SEVENTEEN đã có một giai đoạn lưu diễn thành công tại châu Á. Từ những đêm diễn cháy vé ở Hong Kong đến chuỗi concert tại các sân vận động lớn ở Nhật Bản, nhóm tiếp tục cho thấy sức hút của mình trên sân khấu quốc tế.

Trong thời gian đội hình chung dần thay đổi, những hoạt động cá nhân và dự án kết hợp của các thành viên sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Thành tích trên bảng xếp hạng Pollstar vì thế không chỉ phản ánh kết quả của một chuyến lưu diễn, mà còn là dấu mốc đáng chú ý trong chặng đường hoạt động của SEVENTEEN trước giai đoạn chuyển tiếp mới.