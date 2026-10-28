Seungri xác nhận đã đăng ký kết hôn với một người phụ nữ ngoài 20 tuổi

Theo The Joong Ang sáng 28/10 đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với Ilgan Sports, Seungri (36 tuổi) khẳng định rằng anh đã đăng ký kết hôn, nhưng chưa có ý định tổ chức lễ cưới.

Seungri là cựu thành viên của nhóm nhạc BigBang.

"Vì đây là vấn đề riêng tư nên tôi cảm thấy không thoải mái khi phải nói rõ chi tiết. Tất nhiên, tôi và vợ đã kết hôn hợp pháp. Thông tin cho rằng chúng tôi kết hôn vì cô ấy mang thai là không đúng sự thật.

Hiện tại, tôi chưa có ý định kết hôn. Giờ đây khi đã gánh vác trách nhiệm gia đình, tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn.

Tôi vô cùng hối tiếc về những thất vọng và tổn thương do những sai lầm mình đã gây ra trong quá khứ. Tôi sẽ thể hiện một phiên bản mới của chính mình thông qua một cuộc sống giản dị và chân thành.

Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn dõi theo cuộc sống tương lai của tôi với sự ấm áp. Tuy nhiên, vì gia đình tôi không phải là người của công chúng, tôi mong các bạn đừng quá quan tâm và suy đoán", Seungri bày tỏ.

Seungri cho biết đã đăng ký kết hôn với một người phụ nữ ngoài 20 tuổi.

Trước đó, ngày 27, trang Gray News đưa tin Seungri đang mong chờ đón con đầu lòng vào tháng Giêng năm sau với bạn gái ngoài 20 tuổi. Người này không hoạt động trong showbiz. Bài báo cũng cho biết cặp đôi đã dọn đến nhà mới ở quận Gangnam, Seoul và dự định tổ chức lễ cưới sau khi em bé chào đời.

GrayNews cho biết họ biết thông tin Seungri sắp có con và chuẩn bị kết hôn khi phỏng vấn anh về vụ hành hung, gây rối ồn ào thời gian qua. Trong quá trình trao đổi, Seungri đã nói anh "có gia đình cần bảo vệ".

Từ chia sẻ này, nhóm phóng viên tiếp tục tìm hiểu và phát hiện thông tin về việc bạn gái anh đang mang thai.

Thông tin này nhanh chóng gây sốt trên khắp các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc, góp mặt trong bảng xếp hạng các tin tức hot nhất của Naver và Nate.

Chuyện tình cảm của Seungri được công khai trong bối cảnh anh đang vướng cáo buộc hành hung một người đàn ông tại Seoul.

Cụ thể, nam ca sĩ bị một người đàn ông ngoài 30 tuổi tố cáo hành hung sau khi hai bên xảy ra tranh cãi tại một nhà hàng ở khu Cheongdam-dong, Seoul. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh hai người giằng co cũng được công bố.

Ngày 23/10, thông qua luật sư đại diện, Seungri phủ nhận việc dùng chai rượu tấn công hoặc đe dọa đối phương, song thừa nhận đã có hành động thiếu kiềm chế.

Theo thông tin từ luật sư cung cấp, ca sĩ đang dùng bữa cùng hai người quen thì một người đàn ông lạ mặt đề nghị ngồi chung bàn. Sau đó, người này vẫn ngồi lại dù đã được yêu cầu rời đi nhiều lần, dẫn đến tranh cãi giữa hai bên.

Luật sư thừa nhận Seungri có cầm một chai rượu trong lúc căng thẳng, nhưng khẳng định thân chủ không vung chai rượu hay đánh người. Phía nam ca sĩ cũng cho biết hai bên đã rời đi sau đó và còn trao đổi tin nhắn.

Seungri tuyên bố sẽ hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ sự việc. Vụ việc hiện chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Seungri tên thật là Lee Seung Hyun, từng là thành viên của nhóm nhạc Kpop BigBang. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh kết thúc vào năm 2019, sau khi bê bối Burning Sun gây chấn động dư luận.

Vụ việc khiến ca sĩ phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, rút khỏi nhóm BigBang và thông báo giải nghệ.

Anh bị tạm giam từ năm 2021 để điều tra. Năm 2022, anh bị Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên án 18 tháng tù với 9 tội danh, bao gồm mại dâm, môi giới mại dâm, vi phạm Luật Xử phạt Tội phạm Bạo lực Tình dục và cờ bạc thường xuyên...

Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (hơn 22 tỷ đồng - tính theo tỷ giá hiện tại).

Tại phiên tòa quyết định, Seungri từng nghẹn ngào hứa hẹn sẽ bắt đầu cuộc sống mới: "Tôi đã có thời gian nhìn nhận lại bản thân trong 3 năm qua. Và tôi hứa sẽ thay đổi sau sự việc này. Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Tôi xin lỗi người hâm mộ, gia đình, BigBang và YG". Seungri chính thức ra tù vào ngày 9/2/2023, sớm hơn dự kiến 2 ngày.