Sau thời gian kín tiếng về đời tư, Seungri – cựu thành viên BIGBANG – vừa bị truyền thông bắt gặp xuất hiện cùng người vợ đang mang thai tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên cả hai được ghi nhận xuất hiện công khai bên nhau kể từ khi thông tin đăng ký kết hôn của nam ca sĩ được tiết lộ.

Seungri – cựu thành viên BIGBANG – vừa bị truyền thông bắt gặp xuất hiện cùng người vợ đang mang thai tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc).

Tối 18/11/2026, Seungri trở về Hàn Quốc trên chuyến bay từ Hong Kong. Tại sảnh nhập cảnh sân bay Incheon, anh xuất hiện cùng người vợ ngoài ngành giải trí đang mang thai ở tháng thứ 8. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng, bởi trước đó danh tính cũng như diện mạo của bà xã Seungri luôn được giữ kín.

Trong lần xuất hiện hiếm hoi, Seungri lựa chọn trang phục khá kín đáo với áo hoodie màu xám, mũ len tối màu và khẩu trang. Nam ca sĩ tự tay kéo hai chiếc vali lớn, đồng thời hỗ trợ mang theo hành lý của vợ. Đi phía sau anh, người phụ nữ diện trang phục trắng, đội mũ và để lộ bụng bầu khá rõ.

Đáng chú ý, khi phát hiện có phóng viên ghi hình, vợ Seungri lập tức dùng áo khoác che kín mặt để tránh ống kính. Trong khi đó, cựu thành viên BIGBANG tỏ ra cảnh giác, liên tục quan sát xung quanh và chủ động đi phía trước. Theo truyền thông Hàn Quốc, anh còn đề nghị phóng viên dừng quay phim sau khi đã ghi lại hình ảnh hai người tại sân bay.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2026, thông tin Seungri đã đăng ký kết hôn hợp pháp với bạn gái ngoài ngành giải trí ở độ tuổi 20 được công bố. Nam ca sĩ cũng phủ nhận những suy đoán cho rằng cả hai kết hôn vì mang thai, đồng thời cho biết hiện chưa có kế hoạch tổ chức hôn lễ riêng. Cặp đôi được cho là đang sinh sống tại quận Gangnam, Seoul và chuẩn bị chào đón con trai đầu lòng vào tháng 1/2027.

Việc Seungri lần đầu xuất hiện cùng vợ bầu càng khiến câu chuyện đời tư của cựu thần tượng trở thành tâm điểm bàn luận. Tuy nhiên, bà xã anh vẫn giữ kín danh tính và không để lộ gương mặt trước truyền thông.

Ở một diễn biến khác, Seungri vẫn là cái tên gây nhiều tranh cãi sau bê bối Burning Sun năm 2019. Anh rời BIGBANG và tuyên bố giải nghệ trong năm đó, sau đó bị kết án 18 tháng tù với 9 tội danh, trong đó có môi giới mại dâm, đánh bạc trái phép và tham ô. Nam ca sĩ được trả tự do vào tháng 2/2023 sau khi chấp hành án.

Gần đây, Seungri còn vướng đơn tố cáo liên quan đến vụ việc bị cho là hành hung một người đàn ông tại nhà hàng ở Seoul hồi tháng 8/2026. Phía Seungri thừa nhận anh có cầm chai rượu soju trong sự việc nhưng phủ nhận hành vi đánh người. Những ồn ào này khiến lần xuất hiện mới nhất của cựu thành viên BIGBANG tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.