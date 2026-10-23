Set quay chấn động K-Pop từ Dispatch với 48 idol hàng đầu: G-Dragon, BTS và ai?

Ngày 23/10, từ X, Instagram đến Threads của fan K-Pop đang náo loạn với khung hình chung của G-Dragon (BIGBANG), BTS, Stray Kids, TXT, aespa, ENHYPEN, IVE, RIIZE, CORTIS. Trước đó, fan đều ung dung, đoán chắc nịch cảnh chung của 48 thần tượng được ghép bằng kỹ xảo. Nhưng Dispatch "nói không". Clip tại triển lãm chứng minh tất cả những cái tên trên đứng cùng một căn phòng để ghi hình.

Clip khiến hàng nghìn fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi: "Làm thế nào mà Dispatch sắp xếp được 48 người này quay chung trong một căn phòng vậy?".

G-Dragon và các thành viên của BTS, Stray Kids, TXT, aespa, ENHYPEN, IVE, RIIZE, CORTIS đứng đan xen. Điều khiến dân mạng "sốc ngang" không phải số lượng idol quy tụ mà là những gương mặt Dispatch "triệu hồi" cho dự án này đều là những cái tên hàng đầu của thế hệ. Dàn idol đều nổi tiếng với lịch trình dày đặc, bận rộn nhưng bằng một cách nào đó, "hung thần" vẫn sắp xếp để 48 người cùng xuất hiện trong một set quay, xếp đội hình thông qua kiểm duyệt của tất cả "ông lớn" của ngành công nghiệp K-Pop.

Bình luận của dân mạng:

"Cả cái ngành công nghiệp K-Pop đang ở trong cùng một căn phòng kìa!"Chuyện gì đang xảy ra vậy, phải cho tôi biết với chứ! Điên rồ thật đấy!""Làm thế nào mà Dispatch sắp xếp được lịch quay để tất cả có mặt vậy.""Dispatch chơi chuyến này 10 năm sau nhắc lại còn sợ."

Video: IG Korea Insider

Đây là dự án nằm trong triển lãm D'FESTA The Origin (do Dispatch khởi xướng), diễn ra từ ngày 23/10 - 30/11 tại Seoul (Hàn Quốc). Chủ đề "Origin" (nguồn cội) gợi nhắc về những ước mơ và niềm đam mê thuở ban đầu của các thần tượng.

Dự án này được chuẩn bị trong 4 tháng với gần 30 phim trường quy mô lớn được dàn dựng để ghi lại những khía cạnh mới mẻ của 48 nghệ sĩ đến từ 9 nhóm nhạc hàng đầu. Ngoài các khu vực riêng được phân theo chủ đề, câu chuyện, KANON NO. 48 chính là khu vực quy tụ 48 nghệ sĩ trong một set quay.

KANON NO. 48 ghi lại cách 48 thần tượng di chuyển theo nhịp độ riêng, giao thoa tựa như những nốt nhạc trên một nhạc phổ lớn. Mỗi bước chân của họ là một nhịp điệu độc bản. Những nhịp điệu ấy hội tụ tại cùng một không gian, hoàn thiện khung cảnh đầy ấn tượng, khắc họa diện mạo K-Pop đương đại.