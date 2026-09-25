Sét đánh trúng người phụ nữ đi xe máy trên đường phố

Trưa 25/9, mạng xã hội tại Nghệ An lan truyền đoạn clip từ camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh một người phụ nữ đang đi xe máy bất ngờ bị sét đánh giữa lúc trời mưa.

Hình ảnh ghi lại lúc 11h52 cho thấy, người phụ nữ mặc áo mưa, điều khiển xe máy qua vòng xuyến Hải Quan (phường Trường Vinh, Nghệ An) thì bất ngờ bị một tia sét đánh trúng. Người này loạng choạng, mất lái rồi lao xe lên vỉa hè và ngã xuống đường.

Clip sét đánh trúng người phụ nữ đi xe máy (clip từ Otofun Nghệ An)

Thời điểm xảy ra sự việc trên tại địa bàn phường Trường Vinh có mưa to kèm sấm, sét, trời tối sầm.

Xem clip, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ lo lắng cho tính mạng của nạn nhân.

Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An xác nhận với báo chí về việc tiếp nhận, sơ cứu ban đầu một trường hợp bị sét đánh.

Nạn nhân là bà H.T.H. (sinh năm 1979, trú khối Vinh Tân 8, phường Trường Vinh, Nghệ An). Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nói được, có vết thương ở đầu và bị bỏng má phải, cánh tay phải. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển thẳng đến Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.