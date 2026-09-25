Sét đánh trúng một phụ nữ đi xe máy ở Nghệ An

VIDEO: Sét đánh trúng người phụ nữ đi xe máy trong mưa

Hôm nay 25/9, một đoạn video clip từ camera hành trình ô tô ghi lại hành người phụ nữ điều khiển xe máy, mặc áo mưa màu xanh đang đi qua vòng xuyến Hải Quan, phường Trường Vinh, Nghệ An thì bất ngờ bị tia sét đánh trúng người.

Sự việc diễn ra vào khoảng 11 giờ 52 phút ngày 25/9, thời tiết có mưa kèm theo nhiều tiếng sấm sét, bất ngờ có một tia sét từ trên cao đánh xuống trúng vào người phụ nữ đi xe máy. Ngay sau đó, người này không làm chủ được tay lái và lao lên gần vỉa hè.

Hình ảnh vệt sáng từ trên trời tiếp xúc với người phụ nữ đi xe máy vào gần 12 giờ trưa nay ở Nghệ An. Ảnh: cắt từ video clip

Cũng tại thời điểm đó, có một số xe máy và ô tô đang lưu thông trên đoạn đường ở khu vực có sét đánh.

Qua đoạn video ngắn nhiều người đã chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đã xuất hiện một vệt sáng từ trên cao đánh trúng người đi đường. Sự việc đã khiến dư luận lo lắng, quan tâm.

Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là bà H.T.H. (47 tuổi), trú tại phường Vinh Tân (cũ), nay là phường Trường Vinh.

Xe cứu thương đến đưa người phụ nữ đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Phạm Tâm

Ngay sau sự việc xảy ra, bà H. được người dân xung quanh gọi xe cứu thương đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Theo các bác sĩ cấp cứu, nạn nhân bị bỏng vùng cánh tay phải, lưng, má và đùi, không nguy hiểm đến tính mạng.