Sét đánh trúng một phụ nữ đi xe máy ở Nghệ An
Một người phụ nữ điều khiển xe máy đi giữa trời mưa ở Nghệ An, qua đoạn vòng xuyến rộng, bất ngờ bị tia sét đánh trúng người ngã lăn giữa đường.
VIDEO: Sét đánh trúng người phụ nữ đi xe máy trong mưa
Hôm nay 25/9, một đoạn video clip từ camera hành trình ô tô ghi lại hành người phụ nữ điều khiển xe máy, mặc áo mưa màu xanh đang đi qua vòng xuyến Hải Quan, phường Trường Vinh, Nghệ An thì bất ngờ bị tia sét đánh trúng người.
Sự việc diễn ra vào khoảng 11 giờ 52 phút ngày 25/9, thời tiết có mưa kèm theo nhiều tiếng sấm sét, bất ngờ có một tia sét từ trên cao đánh xuống trúng vào người phụ nữ đi xe máy. Ngay sau đó, người này không làm chủ được tay lái và lao lên gần vỉa hè.
Cũng tại thời điểm đó, có một số xe máy và ô tô đang lưu thông trên đoạn đường ở khu vực có sét đánh.
Qua đoạn video ngắn nhiều người đã chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đã xuất hiện một vệt sáng từ trên cao đánh trúng người đi đường. Sự việc đã khiến dư luận lo lắng, quan tâm.
Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là bà H.T.H. (47 tuổi), trú tại phường Vinh Tân (cũ), nay là phường Trường Vinh.
Ngay sau sự việc xảy ra, bà H. được người dân xung quanh gọi xe cứu thương đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.
Theo các bác sĩ cấp cứu, nạn nhân bị bỏng vùng cánh tay phải, lưng, má và đùi, không nguy hiểm đến tính mạng.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/video-set-danh-trung-mot-phu-nu-di-xe-may-o-nghe-an-179260925152249452.htm