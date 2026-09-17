Sét đánh cạnh sân pickleball, người chơi hoảng sợ

John Earl Lingad và bạn bè đang chơi trên sân thì một tia sét bất ngờ đánh xuống đất, ngay phía sau họ ở Misamis Oriental, Philippines.

Đoạn clip cho thấy, John và đối thủ của anh đang đánh bóng, trong khi những người chơi khác chơi các trận đấu riêng của họ vào ngày 7/9. Vài giây sau, tia sét lóe lên từ những đám mây đen và đánh xuống đất, ngay phía sau hàng rào, tiếng sấm vang dội khắp khu vực.

Sét đánh đã gây ra mất điện ngay lập tức, khiến khu vực chìm trong bóng tối hoàn toàn. Không ai bị thương trong vụ việc.

John nói: "Chúng tôi rất sợ hãi, ngay lập tức dừng trận đấu và thu dọn đồ đạc".

Tia sét đánh xuống đất, ngay cạnh sân pickleball. Ảnh cắt từ clip/Facebook John Lin

Sét xảy ra khi điện tích tích tụ bên trong các đám mây giông, dẫn đến sự phóng điện mạnh và đột ngột.

Năm 2021, 17 người đã thiệt mạng vì một tia sét đánh trúng khi đang tham dự đám cưới ở Bangladesh.

Trong khi đó, vào tháng 8, tia sét đánh trúng sân bóng đá ở Narathiwat, miền Nam Thái Lan, khiến một cầu thủ thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Các cơ quan khí tượng và chính quyền tiếp tục kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn trong nhà ngay lập tức khi dự báo có giông bão.