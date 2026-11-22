Tập đầu tiên của series phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam” sẽ phát sóng lúc 19h ngày 22.11.

Tập đầu tiên của series phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam” đưa khán giả đến với Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn – Kiếp Bạc, mở ra hành trình khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần tri ân được gìn giữ qua nhiều thế hệ người Việt. Đồng hành cùng hành trình là ca sĩ Hoàng Thùy Linh và content creator Will Courageux (Will in Vietnam).

Mỗi vùng đất mang trong mình những câu chuyện vượt khỏi giới hạn của không gian và thời gian. Có những di tích không chỉ lưu giữ dấu tích lịch sử, mà còn trở thành nơi kết nối ký ức cộng đồng, nuôi dưỡng tinh thần hướng về cội nguồn và nhắc nhớ những giá trị đã làm nên bản sắc dân tộc. Côn Sơn - Kiếp Bạc là một trong những miền di sản như thế.

Tập 1 chọn nơi đây làm điểm đến đầu tiên, đưa người xem bước vào hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những giá trị tinh thần gắn liền với vùng đất này. Qua những không gian di tích, câu chuyện về truyền thống tri ân và sự tiếp nối di sản được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh, gợi mở cách nhìn về văn hóa không chỉ như những giá trị thuộc về quá khứ, mà còn là một phần sống động trong đời sống hôm nay.

Trailer Tập 1

Côn Sơn - Kiếp Bạc: Điểm hẹn của ký ức và lòng tri ân

Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc là quần thể di tích quốc gia đặc biệt (xếp hạng năm 2012) và là một hợp phần trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2025.

Di tích gắn liền với lịch sử triều Trần, Thiền phái Trúc Lâm, các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông và khởi nghĩa Lam Sơn, cùng các danh nhân như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Đán, Trần Nguyên Hãn và Huyền Quang.

Tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, di sản không chỉ hiện diện qua những công trình, dấu tích hay không gian văn hóa, mà còn được lưu giữ trong những câu chuyện, nghi lễ và tình cảm được trao truyền qua nhiều thế hệ, từ tinh thần tưởng nhớ đến lòng biết ơn đối với tiền nhân.

Tập phim đưa khán giả khám phá khu di tích, tiếp cận những dấu ấn gắn với lịch sử và đời sống văn hóa Việt Nam. Từ hành trình tìm hiểu di tích đến những hoạt động tưởng niệm, tri ân, mỗi trải nghiệm góp phần gợi nhắc về mối liên kết giữa con người với cội nguồn, giữa ký ức lịch sử với những giá trị tinh thần trong hiện tại.

Trong đời sống văn hóa Việt Nam, tinh thần tri ân luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đó không chỉ là sự tưởng nhớ những người đã đi trước, mà còn là cách cộng đồng gìn giữ những giá trị được vun đắp qua thời gian, nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm với lịch sử và truyền thống. Những hành trình về di sản vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một chuyến tham quan, trở thành dịp để mỗi người tìm hiểu, cảm nhận và nhìn lại mối liên hệ của mình với văn hóa dân tộc.

Đồng hành trong hành trình, Will Courageux, được biết đến với tên gọi Will in Vietnam, chia sẻ góc nhìn của một người nước ngoài đã sinh sống và làm nội dung về Việt Nam trong nhiều năm. “Em đã làm rất nhiều video về văn hóa đời sống Việt Nam. Trải nghiệm lần này giúp em học thêm một điều tuyệt vời khác của người Việt Nam nữa: đó là lòng biết ơn. Chúng ta cứ vội vã tiến về phía trước, đôi khi quên rằng phải có những tiền nhân mới có chúng ta của hôm nay”, Will in Vietnam nói.

Qua những nghi lễ tưởng niệm, hoạt động cộng đồng và cách các thế hệ cùng trở về với di sản tại lễ hội, lòng biết ơn không còn là một khái niệm trừu tượng mà được cảm nhận bằng chính trải nghiệm. Qua góc nhìn của phim tài liệu, vùng đất này được tiếp cận không chỉ bằng thông tin về địa danh, mà bằng câu chuyện về ký ức, sự trân trọng và tinh thần tiếp nối.

Will in Vietnam đồng hành cùng chương trình

Kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ hình ảnh đương đại

Series phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam” hướng đến việc khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam thông qua các hành trình thực tế, đưa khán giả đến gần hơn với không gian di sản, lễ hội và đời sống văn hóa đặc trưng. Thay vì chỉ giới thiệu một điểm đến, mỗi tập phim mở ra câu chuyện về những giá trị được lưu giữ phía sau địa danh, giúp người xem có thêm góc nhìn về lịch sử, phong tục, bản sắc và đời sống tinh thần của cộng đồng.

Với tập mở màn tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, tinh thần tri ân trở thành điểm nhấn xuyên suốt hành trình. Bộ phim gợi mở rằng di sản không chỉ cần được bảo tồn về mặt vật thể, mà còn cần được hiểu, cảm nhận và tiếp nối thông qua những trải nghiệm văn hóa.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh

Đối với người đồng hành Hoàng Thùy Linh, hành trình lần này cũng là dịp để nữ ca sĩ nhìn nhận sâu hơn về những giá trị văn hóa từng trở thành nguồn cảm hứng trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.

Chia sẻ sau trải nghiệm, cô cho biết: “Trước khi đến đây, Linh nghĩ mình đang đi tìm hiểu về một lễ hội, về những nhân vật và những câu chuyện đã thuộc về lịch sử. Nhưng càng đi, Linh càng nhận ra quá khứ chưa bao giờ đứng yên ở phía sau chúng ta. Nó hiện diện trong cách một cộng đồng tưởng nhớ, trong những nghi lễ được trao truyền, trong cách con người đối đãi với quê hương và với chính mình”.

Từ góc nhìn của cô, việc tìm hiểu di sản không dừng lại ở những thông tin lịch sử, mà còn là hành trình lắng nghe những câu chuyện đang tiếp tục được cộng đồng gìn giữ.

Khi câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh gần gũi với đời sống đương đại, những giá trị truyền thống có thêm cơ hội hiện diện trong nhận thức của công chúng, trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đây cũng là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với phát triển du lịch văn hóa. Một điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan hay kiến trúc, mà còn bởi chiều sâu câu chuyện, những giá trị bản địa và trải nghiệm giúp du khách hiểu hơn về vùng đất mình đặt chân đến. Việc kết nối nội dung văn hóa với hình thức truyền thông hiện đại góp phần mở rộng cách khám phá điểm đến, hướng đến những hành trình giàu trải nghiệm, hiểu biết và sự kết nối.

Poster Tập 1 cuaphim tài liệu “Lễ hội Việt Nam”

Lan tỏa giá trị di sản qua phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam”

“Lễ hội Việt Nam” (Vietnamese Festival) là series phim tài liệu thuộc khuôn khổ Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026, hướng đến kết nối văn hóa, nghệ thuật và du lịch, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của Việt Nam đến công chúng.

Series do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và đồng đạo diễn Nguyễn Thế Bảo cùng đội ngũ Alien Media sản xuất và thực hiện, với sự đồng hành của ca sĩ Hoàng Thùy Linh trong hành trình khai thác các lễ hội, phong tục và di sản văn hóa Việt Nam.

Tập đầu tiên “Côn Sơn - Kiếp Bạc | Điểm hẹn của Lễ Hội Việt Nam” phát sóng lúc 19h ngày 22.11.2026 trên ZOA Creative Channel và Hoàng Thùy Linh Channel. Chuỗi phim có sự đồng hành của KC Global Media trong phân phối quốc tế.

Thông qua ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, series tái hiện những lễ hội, di tích, phong tục và không gian văn hóa, góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại. Mỗi tập phim là một hành trình khám phá câu chuyện về vùng đất, con người và truyền thống, qua đó khơi gợi sự quan tâm đến văn hóa bản địa và quảng bá giá trị điểm đến.

Với Hoàng Thùy Linh, hành trình khám phá Côn Sơn - Kiếp Bạc cũng mở ra suy ngẫm về ý nghĩa của việc tiếp nối những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. “Có lẽ vì thế, tìm hiểu văn hóa không chỉ là học thêm về những gì đã qua. Mà còn là một cách để hiểu những điều đã góp phần làm nên con người hôm nay”, Linh bày tỏ.

Tập 1 kể câu chuyện về ký ức lịch sử và lòng tri ân, nhấn mạnh ý nghĩa của việc gìn giữ, trao truyền di sản qua các thế hệ.

Giải thưởng Tinh hoa Việt là giải thưởng quy mô quốc gia do Báo Văn Hóa (Cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL) và ZOA Creative (Công ty TNHH Truyền thông và Sáng tạo ZOA) tổ chức, với sự đồng hành của Tạp chí Vietnam Travel - Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, kết nối di sản với sáng tạo đương đại và quảng bá du lịch. Series phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam” là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi hoạt động mùa giải 2 năm 2026.