Series 'Chị Chị Em Em' tiếp tục thắng lớn sau 7 năm

Năm 2019, Chị Chị Em Em lần đầu ra mắt khán giả và nhanh chóng trở thành một trong những dự án điện ảnh nhận được nhiều sự chú ý. Sau 7 năm, thương hiệu này vẫn duy trì được sức hút khi phần phim mới nhất tiếp tục vượt mốc 100 tỷ đồng, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng lớn tại phòng vé Việt.

Điểm đáng chú ý là cả ba phần của series đều ghi nhận kết quả thương mại tích cực, dù có sự thay đổi về dàn diễn viên và đạo diễn. Đây được xem là thành tích không dễ đạt được đối với một thương hiệu phim Việt kéo dài qua nhiều năm.

Chị Chị Em Em 1.

Ở phần đầu tiên ra mắt năm 2019, Chị Chị Em Em có sự tham gia của Thanh Hằng và Chi Pu trong hai vai chính, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kathy Uyên. Tác phẩm khai thác câu chuyện về những mối quan hệ phức tạp, bí mật và sự phản bội giữa các nhân vật nữ. Với chất liệu tâm lý, tình cảm pha màu sắc giật gân, bộ phim thu về hơn 70 tỷ đồng, tạo được dấu ấn nhất định khi ra rạp.

Đến năm 2023, Chị Chị Em Em 2 tiếp tục thay đổi diện mạo với sự góp mặt của Minh Hằng và Ngọc Trinh. Được đạo diễn bởi Vũ Ngọc Đãng, tác phẩm lấy cảm hứng từ những nhân vật và câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử Sài Gòn xưa. Bộ phim thu về hơn 117 tỷ đồng, vượt thành tích của phần đầu và cho thấy thương hiệu vẫn có khả năng thu hút khán giả sau 4 năm.

Minh Hằng (phải) và Ngọc Trinh trong "Chị chị em em 2".

Đáng chú ý, Chị Chị Em Em 3 ra mắt năm 2026 với dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên và Chi Pu, do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn. Khác với hai phần trước, tác phẩm tiếp tục khai thác những mối quan hệ tình cảm phức tạp, sự kiểm soát trong hôn nhân và những bí mật đằng sau cuộc sống tưởng chừng hào nhoáng.

Theo số liệu phòng vé tính đến tối 8/11, Chị Chị Em Em 3 đã thu về hơn 103 tỷ đồng. Thành tích này giúp phần phim mới nhất chính thức gia nhập nhóm tác phẩm trăm tỷ.

Chị Chị Em Em 3.

Một dấu mốc khác thuộc về đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Với thành công của Chị Chị Em Em 3, anh có bộ phim trăm tỷ thứ hai trong sự nghiệp, sau Ma Da với doanh thu khoảng 127 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng chú ý, đặc biệt khi trong năm 2026, nhà làm phim từng có dự án Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ chỉ đạt khoảng 12,6 tỷ đồng.

Không thể phủ nhận, sức hút của series Chị Chị Em Em đến từ việc liên tục làm mới câu chuyện, thay đổi dàn diễn viên và lựa chọn những chủ đề dễ tạo thảo luận. Những yếu tố như tình yêu, hôn nhân, phản bội, đấu đá và bí mật đời tư luôn có khả năng khơi gợi sự tò mò của khán giả.

Sau 7 năm, Chị Chị Em Em 3 tiếp tục nối dài thành tích thương mại cho thương hiệu điện ảnh này. Kết quả của ba phần phim cũng phần nào cho thấy những tác phẩm có dàn diễn viên được chú ý, kết hợp kịch bản giàu xung đột vẫn có chỗ đứng tại phòng vé Việt. Trong thời gian tới, câu hỏi được đặt ra là liệu thương hiệu này có tiếp tục được phát triển với phần phim tiếp theo hay không.