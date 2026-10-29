Serie A: Inter bắt kịp Lazio, AC Milan và Juventus cùng thất bại

Inter Milan giành 3 điểm để lên ngôi đầu Serie A. (Ảnh: inter.it)

Inter Milan bước vào chuyến làm khách trước Venezia với nhiệm vụ giành trọn 3 điểm để bắt kịp Lazio, đội đã thắng Sassuolo 6-2 một ngày trước đó. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Cristian Chivu gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự chơi tập trung của đội chủ nhà.

Venezia thậm chí có thời điểm đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị, một lần nữa thì đưa bóng trúng xà ngang. Phải đến 10 phút cuối, thế cân bằng mới bị phá vỡ. Matias Moreno phản lưới ở phút 80, trước khi Redouane Halhal tiếp tục đưa bóng về lưới nhà chỉ 2 phút sau, giúp Inter thắng 2-0 với 2 pha phản lưới.

Chiến thắng đưa Inter lên 25 điểm, ngang bằng Lazio sau 9 vòng, qua đó tiếp tục tạo nên cuộc đua quyết liệt ở nhóm đầu bảng. Venezia vẫn đứng cuối với 3 điểm.

* Bất ngờ lớn diễn ra tại San Siro, nơi AC Milan để Bologna thắng 4-2. Samuel Mbangula mở tỷ số cho đội khách, nhưng Alphadjo Cissé lập cú đúp giúp Milan dẫn lại 2-1 trước giờ nghỉ.

Bologna vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Pha phản lưới của Davide Bartesaghi đưa trận đấu trở về thế cân bằng, trước khi Mbangula ghi thêm hai bàn để hoàn tất hat-trick, đồng thời ấn định chiến thắng 4-2. Thất bại khiến chuỗi 4 trận bất bại của Milan tại Serie A chấm dứt, trong khi đội bóng áo đỏ-đen vẫn dừng ở 18 điểm.

* Juventus cũng trải qua một đêm đáng quên khi thua Genoa 0-2 tại Luigi Ferraris. Kingsley Ehizibue mở tỷ số ở phút 12 sau đường chuyền của Tommaso Baldanzi. Chưa đầy 20 phút sau, chính Baldanzi nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Juventus cố gắng đẩy cao đội hình trong hiệp 2 nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Edon Zhegrova có cơ hội đáng chú ý ở cuối trận, còn cú sút phạt của Teun Koopmeiners trong thời gian bù giờ đưa bóng trúng xà ngang. Genoa qua đó có chiến thắng sân nhà thứ ba liên tiếp, trong khi Juventus lại rơi vào khó khăn sau tín hiệu khởi sắc ở vòng trước.

* Trái ngược Juventus và Milan, Napoli tìm lại niềm vui với chiến thắng 4-1 trên sân Monza. Rasmus Hojlund mở tỷ số ngay phút 10, trước khi Gustavo Varela đánh đầu gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 43.

Sang hiệp 2, Napoli hoàn toàn làm chủ thế trận. Matteo Politano đưa đội khách vượt lên ở phút 48, Rafa Marín nâng tỷ số lên 3-1 sau tình huống không chiến ở phút 62, trước khi Kevin De Bruyne ghi bàn thứ tư chỉ 5 phút sau đó. Chiến thắng giúp Napoli chấm dứt chuỗi hai vòng liên tiếp không thắng tại Serie A.

* Ở trận đấu còn lại, Parma và Udinese chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

BẢNG XẾP HẠNG SERIE A 2026/2027

Cập nhật sáng 29/10/2026 (giờ Việt Nam) | Vòng 9

DẪN ĐẦU

INTER MILAN

25 điểm

BÁM ĐUỔI

LAZIO

25 điểm

Chú thích: TR: Số trận; T: Thắng; H: Hòa; B: Bại; HS: Hiệu số bàn thắng - bại; Đ: Điểm.

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