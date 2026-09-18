Serie A 2026 - 2027: Ai sẽ là đối trọng của Inter Milan?

Với sự đi xuống khá rõ của những câu lạc bộ lớn như AC Milan, Juventus, Napoli… cùng với lực lượng vẫn được duy trì rất tốt của thầy trò huấn luyện viên Cristian Chivu, thì có lẽ dự đoán tại Serie A mùa giải này chủ yếu sẽ xoay quanh vấn đề duy nhất, đó là câu lạc bộ nào sẽ là đối trọng của Inter Milan.

Inter Milan vẫn sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Serie A mùa giải mới 2026 - 2027. Nguồn Wikimedia Commons.

Sau 4 vòng đấu mở màn mùa giải mới của Serie A 2026 - 2027, chỉ có 2 câu lạc bộ toàn thắng cả 4 trận là Inter Milan và AS Roma, có 3 câu lạc bộ chưa thua trận nào với 3 trận thắng và 1 trận hòa của Como và Lazio, và 2 trận thắng 2 trận hòa của AC Milan, còn lại đều đã thua ít nhất là 1 trận. Một số đội bóng mạnh như Juventus, Napoli hoặc Atalanta lại không có phong độ tốt, đang nằm gần khu vực giữa bảng xếp hạng.

Có thể thấy những gì mà các câu lạc bộ tại Serie A đang thể hiện, ngoại trừ Lazio đang có phong độ tốt hơn hẳn, thì vẫn phản ánh khá đúng thực trạng của mùa giải trước. Đó là AS Roma của huấn luyện viên Gian Piero Gasperini vẫn giữ được phong độ của một câu lạc bộ xếp thứ 3 mùa giải 2025 - 2026; đó là Inter Milan vẫn giữ được toàn vẹn sức mạnh của một đương kim vô địch; và đó là hiện tượng Como của Cesc Fabregas vẫn đang cho thấy họ còn có thể mạnh hơn nữa.

Trong khi đó 2 câu lạc bộ lớn của Serie A là AC Milan và Juventus vẫn chưa cho thấy sức bật nào trong mùa giải mới, sau khi chỉ cập bến thứ 5 và 6 ở mùa giải trước. Dù đã có những tân binh khá chất lượng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 như Adrien Rabiot, Christopher Nkunku, Goncalo Ramos… của AC Milan, hoặc Randal Kolo Muani, Kerim Alajbegovic, Jeff Elkhator… của Juventus, nhưng có vẻ như hệ thống vận hành vẫn còn nhiều sự bất ổn. Nếu các tân binh không thể nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi chung, thì sức mạnh của 2 câu lạc bộ này cũng khó mà có sự tăng tiến rõ ràng.

2 đội bóng mạnh khác của Serie A là Napoli và Atalanta cũng không có được sự khởi đầu tốt, khi lần lượt xếp thứ 10 và 11 trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu. 2 câu lạc bộ này đang có khá nhiều điều giống nhau, khi đều bổ nhiệm tân huấn luyện viên cho mùa giải mới, trong đó Napoli bổ nhiệm Massimiliano Allegri, còn Atalanta là Maurizio Sarri cho chiếc ghế nóng. Thậm chí kết quả thiếu tính ổn định cũng giống nhau nốt, khi đều có 2 trận thắng và 2 trận thua sau 4 vòng đấu.

Có thể thấy, trong số các đội bóng mạnh của Serie A có khả năng tranh chấp chức vô địch mùa giải 2026 - 2027, 3 cái tên AS Roma, Como và Inter Milan vẫn đang duy trì được sự ổn định từ mùa giải trước cho đến hiện tại. Trong đó ứng cử viên số 1 cho ngôi vương chắc chắn sẽ là Inter Milan, khi thầy trò huấn luyện viên Cristian Chivu vẫn đang duy trì rất tốt sự ổn định cùng chất lượng đội hình. Nhưng AS Roma và Como với những sự đầu tư khá mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 vừa qua, chắc chắn cũng không thể xem thường.

Với những sự bất ổn trong đội hình hoặc lối chơi của các câu lạc bộ mạnh khác như AC Milan, Juventus, Napoli, Atalanta…, để có được một mùa giải mới hấp dẫn, cùng chất lượng chuyên môn cao, người hâm mộ rất kỳ vọng AS Roma cùng Como sẽ tạo thành đối trọng của Inter Milan ở mùa giải này, chứ không phải cảnh tượng một mình một ngựa về đích với khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội xếp thứ 2 như mùa giải trước.

Rõ ràng là sự ổn định trong lối chơi cũng như chất lượng đội hình đang là ưu thế rất lớn của Inter Milan, đặc biệt trong những cuộc đua đường dài như Serie A. Nhưng sức đột biến của Como dưới bàn tay của Cesc Fabregas, cũng như kinh nghiệm của Gian Piero Gasperini tại AS Roma vẫn là điều mang đến hy vọng cho người hâm mộ. Chỉ có tạo nên một cuộc đua đầy sự tranh chấp, bất ngờ cùng kịch tính, cản bước Inter Milan lên ngôi vương lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần nhất, thì mới có thể tạo nên một Serie A chất lượng hơn, cuốn hút hơn hiện tại.