Serbia U21 thắng sát nút khi Russia U21 rượt đuổi bất thành

📊 Xem thống kê chi tiết trận Serbia U21 2-1 Russia U21: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Serbia U212 - 1Russia U21Kết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Serbia U21 tiếp đón Russia U21.

34'M. Mitrovic mở tỷ số cho Serbia U21

Phút 34, M. Mitrovic đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn đưa Serbia U21 vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số quan trọng giúp đội bóng nắm giữ lợi thế lớn về mặt tâm lý trong trận giao hữu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'M. Velickovic nhân đôi cách biệt cho Serbia U21

Ngay ở phút 46, M. Velickovic đã tỏa sáng để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Serbia U21. Pha lập công chớp nhoáng ở đầu hiệp hai giúp đội bóng áo đỏ nới rộng khoảng cách và tạo ra lợi thế vô cùng an toàn.

64'A. Pomalyuk sút phạt đền rút ngắn cách biệt

Phút 64, A. Pomalyuk thực hiện thành công quả phạt đền để đem về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Russia U21. Pha lập công này thắp lại hy vọng cho đội bóng xứ bạch dương sau khi bị Serbia U21 dẫn trước hai bàn.

70'M. Umnikov nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 70, khó khăn thêm chồng chất với Russia U21 khi M. Umnikov phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Vừa nhen nhóm hy vọng gỡ hòa sau bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-1, đội khách giờ đây buộc phải thi đấu trong thế thiếu người ở những phút còn lại.

70'M. Mitrovic nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 70, sức nóng trận đấu tăng cao khi M. Mitrovic bên phía Serbia U21 nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Tình huống căng thẳng này diễn ra ngay cùng thời điểm M. Umnikov của Russia U21 cũng bị truất quyền thi đấu, khiến quân số hai đội vẫn giữ mức cân bằng trong khi Serbia U21 đang dẫn 2-1.

KTKết thúc: Serbia U21 2-1 Russia U21

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:54 06/10/2026

Cuộc đọ sức giữa Serbia U21 và Russia U21 diễn ra lúc 23h00 ngày 05/10/2026 thu hút sự chú ý khi cả hai đội tuyển trẻ đều đang duy trì màn trình diễn đầy thuyết phục. Sự tự tin của đôi bên hứa hẹn mang tới thế trận đôi công hấp dẫn và quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ ấn tượng của hai đội

Serbia U21 bước vào trận đấu này với tinh thần lên cao nhờ những kết quả tích cực trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong 3 trận gần nhất, đội bóng đã giành 1 trận hòa, 1 trận thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Việc bất bại ở 2 trận đấu vừa qua giúp các cầu thủ trẻ Serbia U21 xây dựng được sự gắn kết chặt chẽ trong lối chơi và duy trì sự hưng phấn cần thiết.

Ở bên kia chiến tuyến, Russia U21 thậm chí còn sở hữu điểm rơi phong độ rực rỡ hơn. Đội bóng xứ bạch dương đã thắng tới 4 trận và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra quân gần nhất. Nhịp thi đấu ổn định cùng khả năng giải quyết trận đấu sắc bén chính là bệ phóng giúp Russia U21 trở thành thử thách vô cùng khó chịu đối với bất kỳ đối thủ nào.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Dù cả hai đội đều đang có phong độ cao, tiếng nói lịch sử lại đem tới lợi thế tâm lý rất lớn cho Russia U21. Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai nền bóng đá trẻ, Russia U21 chiếm ưu thế tuyệt đối khi toàn thắng cả 3 trận, trong khi Serbia U21 không có được trận thắng hay trận hòa nào.

Thống kê này là lời cảnh báo rõ ràng đối với hàng thủ Serbia U21. Để tìm kiếm kết quả thuận lợi, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung tối đa và khắc phục những sơ hở từng khiến họ thất thế trước đối thủ trong quá khứ.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về tương quan hiện tại, Serbia U21 hoàn toàn có cơ sở để tạo nên thế trận cân bằng nhờ chuỗi phong độ khởi sắc. Sự hưng phấn ở tuyến trẻ thường đóng vai trò then chốt trong việc định đoạt thế trận trên sân.

Tuy nhiên, Russia U21 với bản lĩnh thể hiện qua 4 chiến thắng trong 5 trận vừa qua cùng sự vượt trội trong 3 lần đối đầu gần nhất vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút về mặt thế trận. Người hâm mộ có thể chờ đợi một màn so tài giằng co, cởi mở và đậm tính chuyên môn giữa hai tập thể đang đạt độ chín về phong độ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)