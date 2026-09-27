Serbia kỳ vọng gia hạn thỏa thuận khí đốt với Nga

Theo thông tin được Tổng thống Vučić đăng trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm, ông tin rằng thỏa thuận cung cấp khí đốt sẽ được gia hạn và Serbia sẽ tiếp tục bảo đảm nguồn cung ổn định. Đây là một trong những nội dung chính được hai nhà lãnh đạo thảo luận trong cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ.

Ông Vučić cho biết giá khí đốt Nga mà Serbia đang được hưởng ở mức khoảng 318 euro/1.000 m3, trong khi giá thị trường mà ông dẫn ra vào thời điểm đó khoảng 868 euro/1.000 m3. Theo nhà lãnh đạo Serbia, mức giá hiện tại cùng khả năng điều chỉnh khối lượng cung ứng có ý nghĩa đối với việc bảo đảm an ninh năng lượng của nước này.

Serbia từng ký thỏa thuận cung cấp khí đốt có thời hạn 3 năm với Nga, hết hiệu lực vào mùa Hè năm 2025. Kể từ đó, hai bên chủ yếu sử dụng các thỏa thuận gia hạn trong thời gian ngắn. Hồi tháng 3/2026, Serbia và Nga đã thống nhất tiếp tục cung cấp khí đốt thêm 3 tháng.

Serbia hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn khí đốt từ Nga, dù đồng thời nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan và có một phần sản lượng trong nước. Chính phủ Serbia và Nga cũng đang thảo luận về một thỏa thuận dài hạn hơn nhằm tạo cơ sở ổn định cho nguồn cung.

Ngoài vấn đề khí đốt, ông Vučić cho biết hai bên cũng trao đổi về Công ty Dầu khí Serbia (NIS), doanh nghiệp có cổ phần chi phối thuộc tập đoàn Nga Gazprom Neft và đang chịu các biện pháp hạn chế của Mỹ. Giấy phép cho phép NIS tiếp tục hoạt động cũng dự kiến hết hạn ngày 30/9.

Cuộc điện đàm diễn ra ngay trước khi ông Vučić dự kiến từ chức Tổng thống Serbia để tham gia cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn, dự kiến tổ chức ngày 25/10. Ông đã tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động chính trị và hướng tới cương vị Thủ tướng.