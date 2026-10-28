Serbia báo động khủng bố mức cao nhất sau vụ sứ quán Israel bị tấn công

Theo truyền thông quốc tế, vụ việc xảy ra rạng sáng 28/10 (giờ địa phương), khi một đối tượng mang theo hai con dao bất ngờ tấn công một cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực bên ngoài Đại sứ quán Israel tại Belgrade.

Người này bị thương nhẹ trong quá trình khống chế đối tượng. Lực lượng an ninh sau đó nổ súng, khiến nghi phạm tử vong tại hiện trường.

Cảnh sát Serbia bên ngoài Đại sứ quán Israel tại Belgrade. Ảnh: Ynetnews

Bộ trưởng Nội vụ Serbia Ivica Dačić xác nhận, nhà chức trách đang tiến hành điều tra theo hướng một vụ tấn công khủng bố. Ông đồng thời thông báo quyết định nâng mức cảnh báo khủng bố trên toàn lãnh thổ Serbia lên cấp cao nhất, tương ứng với mức báo động đỏ.

Quyết định này kéo theo việc tăng cường triển khai lực lượng cảnh sát tại các cơ sở ngoại giao, địa điểm công cộng và những khu vực được đánh giá có nguy cơ cao. Các đơn vị an ninh được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống phát sinh.

Theo thông tin ban đầu từ nhà chức trách Serbia, nghi phạm là người chưa thành niên, từng nằm trong diện theo dõi của cơ quan an ninh do có những biểu hiện ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, động cơ cụ thể của vụ tấn công vẫn đang được điều tra. Giới chức Serbia cũng chưa công bố kết luận cuối cùng về việc nghi phạm hành động đơn lẻ hay có liên hệ với một tổ chức cực đoan.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu tăng cường bảo vệ các cơ sở ngoại giao và phòng ngừa nguy cơ bạo lực cực đoan tại nhiều quốc gia.